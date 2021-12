Àngel Bonavida i Anaïs Rigol (Peugeot 205 Rallye) guanyen l’Andorra Winter Rally

L’equip format per Àngel Bonavida i Anaïs Rigol (Peugeot 205 Rallye) ha aconseguit la victòria absoluta a l’ANDORRA WINTER RALLY, la prova hivernal de regularitat per a clàssics en carretera tancada organitzada per ACA Esport. La sisena edició d’aquest ral·li sobre neu ha tingut el seu nucli a Ordino.

L’Andorra Winter Rally ha complert amb totes les expectatives, ja que el tram del Coll d’Ordino, que els participants han superat tres vegades en sentit Canillo i tres més en direcció Ordino, ha mantingut durant tot el dia el gruix de gel i de neu que ha permès viure la que ha estat possiblement la millor edició disputada fins ara d’aquesta prova hivernal. 54 participants van superar les verificacions durant la tarda del dissabte i 53 els vehicles que finalment han pres la sortida durant la jornada d’avui diumenge, tots ells cotxes atmosfèrics de 2 rodes motrius construïts fins a l’any 1985.

En la primera passada, a primera hora del matí, els a priori favorits han començat a ensenyar les seves cartes. El tram estava completament gelat, en immillorables condicions, i en elles Jonathan Domene-Moloud El Allaoui (VW Golf GTI) aconseguien una puntuació més de 70 punts inferior als segons classificats, Alonso Gervasi-Jonathan Carvalho (VW Golf GTI). El segon pas per Ordino veia la reacció dels últims guanyadors de l’ANDORRA WINTER RALLY, els madrilenys Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (VW Polo GT 1.3), que finalitzaven el tram per davant de l’equip francocatalà compost per Ghislain Gaubert-Tere Armadans (Porsche 911 Carrera 3.2 Gr. 4), amb Alberto Bono-Lucas Bono (Peugeot 205 Rallye) immediatament a continuació.

El tercer i últim pas al tram en aquest sentit veia una gran demostració de Gaubert-Armadans (Porsche 911), autors de la millor puntuació per davant d’Aydillo-Aydillo (VW Polo). Els participants arribaven a la neutralització d’Ordino amb aquest últim equip líder amb 19 punts sobre Bonavida-Rigol (Peugeot 205) i 67 sobre Bono-Bono (Peugeot 205). Quant a Gaubert-Armadans (Porsche 911), estaven recuperant posicions després de la sortida de pista del primer tram, en la qual han perdut les seves opcions.

La segona part de la prova, ja en sentit Canillo-Ordino, veia una nova demostració de Gaubert-Armadans, en ple recital de pilotatge amb el seu Porsche 911. Eddy Brisson-Georges Chauvin (Peugeot 205 Rallye) marcaven un punt més, amb Aydillo-Aydillo i el seu eficaç Polo tercers encara que mantenint el lideratge del ral·li. En l’últim tram (la primera de les tres passades de la tarda s’ha anul·lat) s’ha decidit el ral·li. Brisson-Chauvin (Peugeot 205 Rallye) aconseguien la millor puntuació i gràcies a una conducció molt eficaç els pierencs Àngel Bonavida-Anaïs Rigol (Peugeot 205 Rallye) entraven en segona posició però aconseguien treure la suficient puntuació als fins a aquell moment líders, Aydillo-Aydillo, per a superar-los en la classificació.

Amb aquesta prova ha finalitzat la temporada esportiva de carretera de l’Automòbil Club d’Andorra. Aquest any 2021, a més de l’Andorra Winter Rally (19 de desembre) s’ha disputat la 50 edició del Ral·li d’Andorra (18 i 19 de setembre), l’aniversari del qual s’ha vist arrodonit amb l’edició d’un llibre que resumeix la història d’aquesta prova pionera, i la Pujada Arinsal (19 i 20 de juny) del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió.