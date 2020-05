Anem Editors publica “Cerdans i alturgellencs als camps nazis”, de Pau Chica i Marc Bernadas

L’editorial andorrana Anem Editors treurà a la venda pròximament el llibre “Cerdans i alturgellencs als camps nazis“, un treball dels historiadors Pau Chica i Marc Bernadas. L’obra compta amb un pròleg de Queralt Solé, professora del Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barelona, i una introducció del president d’Amical de Mauthausen, Enric Garriga.

La recerca de Chica i Bernadas recupera la història de 14 alturgellencs i 6 cerdans víctimes de l’horror nazi durant la Segona Guerra Mundial, i narra com es va produir l’ascens dels feixismes a Europa, la guerra civil a les comarques pirinenques de l’Alt Urgell i la Cerdanya, i el posterior exili i deportació d’alguns dels seus habitants.

La situació sanitària a causa de la COVID-19 ha impedit que es presentés públicament el llibre, coincidint amb els 75 anys de l’inici de l’alliberament de Mauthausen i d’altres camps nazis. Tanmateix, l’editorial ha anunciat que l’obra estarà disponible “ben aviat”.

Cens de deportats a camps nazis

En un altre ordre de coses, amb motiu de l’efemèride, el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya ha publicat el cens “Deportats catalans i espanyols als camps de concentració nazis”. Es tracta de la base de dades de deportats més completa de l’Estat amb un total de 9.161 persones deportades registrades, de les quals n’hi ha a l’entorn de 2.000 de catalanes. El Cens és el resultat d’un projecte de recerca liderat pel Memorial Democràtic amb la col·laboració de l’Amical de Mauthausen i la Universitat Pompeu Fabra.

El Cens recull l’estada als camps de concentració i extermini, però també la trajectòria anterior dels deportats, i en alguns casos, la posterior. Això permet la reconstrucció de les biografies, des de l’exili fins a la deportació i posterior alliberament. El cercador també permet conèixer quantes persones d’un municipi concret van ser deportades a un camp de concentració, així com combinar cerques i conèixer quines persones d’un municipi concret van ser alliberades o mortes als diferents camps de concentració.

Mapes i llocs de l’exili

La visualització és didàctica i atractiva, a través de mapes específics que permeten navegar sobre els camps de concentració i d’extermini nazis i els seus camps secundaris, així com a través de mapes de llocs d’exili on s’indiquen, entre d’altres, els camps de concentració francesos, les companyies de treballadors estrangers, els llocs de lluita dins la resistència francesa o la incorporació en unitats de l’exèrcit de la França Lliure, així com els llocs de detenció.

Les fonts de la base de dades

L’estudi és fruit d’un buidatge exhaustiu dels arxius de la majoria de camps (Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen, Mittelbau-Dora, Natzweiler , Neuengamme , Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof i Treblinka), l’arxiu de l’International Tracing Service de Bad Arolsen, l’arxiu de l’Amical de Mauthausen i la llista elaborada pel deportat Joan de Diego. També incorpora informació extreta d’obres fonamentals sobre la deportació, especialment del Livre Mémorial des déportés de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation i del Libro Memorial: Españoles deportados a los Campos Nazis 1940 – 1945, de Benito Bermejo i Sandra Chueca, així com d’altra bibliografia especialitzada.

Una base de dades viva

El Cens estarà en constant actualització i creixerà amb els resultats de noves recerques, com les dutes a terme amb la col·locació de plaques Stolpersteine al territori català. Properament s’hi incorporaran 200 registres pendents de revisió, que es publicaran un cop s’hagi pogut contrastar la informació.