Andrés Bustos amb Nut i Pilar Eliz amb Leo, guanyadors generals dels 21km de la 3a OTSO Trail Dog

Andrés Bustos amb el seu gos Nut i Pilar Eliz amb Neo han estat els guanyadors generals en masculí i femení de la cursa de 21 km de la 3a OTSO Trail Dog d’Encamp. Amb un temps respectiu de 3 hores 52 minuts i 7 segons i 3 hores 56 minuts i 16 segons.

Pel que fa als altres recorreguts, en el de 12 km els guanyadors generals en masculí i femení han estat: Marc Saura amb la seva gossa Nala i Sandra Atienza amb Inuu. I en la de 7 km, Matias César amb Brisa i Núria Areny amb Lua. La llista total de les classificacions es pot consultar aquí: 7 km, 12 km i 21 km.

La cònsol major, Laura Mas, el conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, i els consellers Nino Marot, André Riba i Joan Marc Pifarré han fet entrega de les copes als tres guanyadors en la categoria masculina i femenina de les classificacions sènior (de 18 a 40 anys) i veterà (a partir de 40 anys), per a cada recorregut (7, 12 i 21 km).

Les autoritats comunals també han aprofitat per a agrir en nom del comú la participació del centenar d’inscrits, de les empreses i entitats participants durant el cap de setmana i dels voluntaris i membres de l’organització que han fet possible aquesta nova edició de la Trail Dog d’Encamp, la cursa per equips entre persones i el seu gos.

Fernàndez ha destacat que “estem molt contents dels resultats del cap de setmana. Vam començar dissabte amb la recollida de dorsals i les exhibicions dels cossos especials de Bombers, Banders i la Policia amb els seus grups canins, que també han participat en les curses”. I “diumenge hem continuat amb els tres recorreguts, on tots els participants han pogut gaudir de les muntanyes i dels camins encampadans”.

Abans dels podis s’ha dut a terme un sorteig entre tots els inscrits on els afortunats han rebut diferents obsequis de material esportiu.

Totes les activitats i les sortides i arribades de les curses s’han fet des de la plaça dels Arínsols, on també hi ha hagut un estand amb venda de material per a les mascotes i un espai dedicat a l’associació GosSos, entitat solidària a la qual ha anat destinada un euro de cada inscripció.