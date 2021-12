Andorran Banking dona suport al programa d’atenció primària de Càritas Andorrana

Andorran Banking contribueix amb 6.000 euros al programa d’atenció primària de Càritas Andorrana que atén les mancances i necessitats de les persones fomentant la seva autonomia, el seu desenvolupament i millorant el seu benestar.

Durant aquest any, la xifra de persones ateses i les atencions s’han situat en la línia dels anys anteriors a la pandèmia. A mesura que l’economia i el mercat laboral s’han anat normalitzant, s’ha constatat una sensible millora de la situació general. Així i tot, existeixen famílies que per diferents circumstàncies es troben en situacions de precarietat econòmica, exclusió social i dificultats d’accés a serveis. Aquest fenomen, que en la majoria dels casos esdevé ja estructural, fa necessària la intervenció de Càritas.

En l’acte de lliurament, el president de Càritas Andorrana, Amadeu Rocamora, ha mostrat el seu agraïment per la renovació de l’acord. Per part d’Andorran Banking, Esther Puigcercós ha afirmat que “Andorran Banking s’enorgulleix de poder col·laborar amb Càritas, perquè és una organització que ajuda i es preocupa de les persones i famílies més necessitades d’Andorra”.

La col·laboració s’emmarca en la voluntat d’Andorran Banking d’afavorir i garantir que entitats i organitzacions que treballen en projectes socials i humanitaris puguin desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit, cal recordar que Andorran Banking promou i participa en diversos projectes de col·laboració amb diferents organitzacions que afavoreixen a la societat en general i els sectors més desfavorits.