Andorran Banking dona 6.000 euros a Càritas Andorrana

Andorran Banking contribueix amb 6.000 euros al programa d’atenció primària que porta a terme Càritas Andorrana al Principat d’Andorra. Aquest programa ofereix un servei personalitzat i integral a les persones i famílies per tal d’atendre les seves mancances i necessitats fomentant la seva autonomia, el seu desenvolupament i millorant el seu benestar

Enguany, a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, nombroses persones i famílies han vist reduïts els seus ingressos i han de fer front igualment a les despeses habituals. Davant d’això, l’acompanyament i el suport emocional, esdevenen un altre tipus d’ajuda que es porta a terme des del programa d’atenció primària de Càritas Andorrana.

En l’acte de lliurament, la vicepresidenta de Càritas, Canòlich Baró, ha mostrat la seva satisfacció per la renovació de l’acord. Per part d’Andorran Banking, Esther Puigcercós ha afirmat que “en els temps que vivim a conseqüència de la pandèmia, Andorran Banking vol donar impuls a accions que ajudin als col·lectius de població més vulnerables i pal·liar, en la mesura del possible, els efectes d’aquesta crisi sanitària”.

La col·laboració s’emmarca en la voluntat d’Andorran Banking d’afavorir i garantir que entitats i organitzacions que treballen en projectes socials i humanitaris puguin desenvolupar la seva tasca. En aquest sentit, cal recordar que Andorran Banking promou i participa en diversos projectes de col·laboració amb diferents organitzacions que afavoreixen a la societat en general i els sectors més desfavorits.