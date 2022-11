Andorran Banking col·labora en la segona edició de l’Actinn Innoday 2022

Andorran Banking ha participat com a empresa patrocinadora, en la categoria Gold Partner, a la segona edició de l’Actinn Innoday 2022 organitzada per ACTINN, el Clúster de la innovació i de les noves tecnologies d’Andorra. A l’ensems hi han col·laborat les tres entitats bancàries Andbank, MoraBanc i Crèdit Andorrà.

En aquesta segona edició d’innovació sobre finances, s’ha portat a terme una identificació de reptes del sector on s’ha fet una exploració de la tecnologia existent i s’han identificat les tendències. Alhora s’ha compartit coneixement i s’han establert necessitats. Els participants han generat idees, cocreat conceptes i projectes.

Andorran Banking promou i participa en diversos projectes que afavoreixen a la societat tant a nivell dels sectors més desfavorits com també de suport de formació financera.

Sobre Andorran Banking

Fundada l’any 1960, Andorran Banking agrupa les entitats bancàries d’Andorra, representa els seus interessos, vetlla pel compliment de les bones pràctiques bancàries i impulsa iniciatives orientades a la millora dels estàndards tècnics del sector.