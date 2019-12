La carretera del Coll d’Ordino s’ha despertat nevada per acollir una gran cinquena edició de l’ANDORRA WINTER RALLY. La prova hivernal de regularitat per a vehicles clàssics organitzada per ACA Esport ha tingut un magnífic desenvolupament, amb un format senzill i còmode per a tots, i en el qual 64 participants han pres la sortida i 58 han aconseguit completar les 6 especials de regularitat controlada en carretera tancada.

Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (Volkswagen Polo) han estat els grans vencedors d’aquesta cita andorrana, que han dominat de principi a fi demostrant les seves grans habilitats. La dupla de germans ha marcat un total de 4 scratch per pujar, finalment, al lloc més alt del podi amb un considerable avantatge respecte als seus rivals.

Així doncs, la lluita se centrava principalment en les restants posicions de podi, molt disputades durant tota la prova amb diferents alternances. En el primer tram del primer bucle, Gabriel Reyes-Marçal Monpió (Opel Kadett GSI 2.0) marcaven la segona millor puntuació seguits de dos grans especialistes en regularitat: David Nogareda-Sergi Giralt (Porsche 911 S Coupé) i Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 924), que han protagonitzat una bonica baralla durant aquesta primera secció d’Ordino, que es tancava amb Miró en la segona posició i Nogareda en la tercera.

En la segona ronda el panorama ha canviat. Canillo, cobert en la seva major part de gel, posava les coses més difícils als pilots i a les seves mecàniques, i es produïen diferents canvis de posició. Els germans Tomás i Víctor Aydillo s’emportaven també el primer scratch, però el segon era per a Nogareda, qui es col·locava segon a manca de la disputa de l’últim tram. En aquesta última especial, David Nogareda se sortia de la carretera i queia fins a la 5a posició. Finalment, Miró-Matavacas s’emportaven l’últim millor temps per acabar segons i Reyes-Monpió han completat el podi.

Els tres primers classificats de la Classe 1 són els tres primers de la general, mentre que en la Classe 2 els guanyadors han estat Francesc Gutiérrez-Anna Vives (Opel Ascona 400) i en Classe 3 Cédric Dombert-Marion Grelaud (BMW 325ix).

Cal destacar la presència de tres equips de SEAT Històrics: Josep M. Bardolet-Eloi Alsina, que a bord d’un flamant SEAT 1400 B han acabat en una molt bona 7a posició; Enrique Trillo-Carles Jiménez, amb un SEAT 1430-1600; i Jesús Bonilla-Iván Vicario, als comandaments d’un 127. Tots els cotxes participants han utilitzat el mateix sistema “Regularity Experience” aportat per Blunik, la qual cosa ha permès a pilots i copilots seguir la regularitat d’una manera molt fàcil.

L’ANDORRA WINTER RALLY 2019 ha estat, a més, un molt bon assaig per alguns equips de cara al Rallye Monte-Carlo Historique, la gran prova francesa d’hivern que se celebrarà del 29 de gener al 5 de febrer de 2020 i en la qual estaran presents equips com el 5è classificat d’aquest ral·li, David Nogareda-Sergi Giralt i l’equip SEAT Històrics al complet.

Podi final de l’ANDORRA WINTER RALLY 2019

Classificació final ANDORRA WINTER RALLY 2019

1-Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (Volkswagen Polo), 642 punts

2-Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 924), 905 punts

3-Gabriel Reyes-Marçal Monpio (Opel Kadett GSI 2.0), 1.215 punts

4-Alberto Bono-Lucas Bono (Peugeot 205 Rallye), 1.283 punts

5-David Nogareda-Sergi Giralt (Porsche 911 S Coupé), 1.371 punts

6-Edgar Montellà-Jordi Gomà (Renault 5 Alpine), 1.387 punts

7-Josep M. Bardolet-Eloi Alsina (SEAT 1400 B), 1.399 puntos

8-José Manuel López-Víctor Pascual (Volkswagen Scirocco), 1.530 punts

9-Luis López-Enrique Judez (Volkswagen Golf GTI), 1.661 punts

10-Félix Colina-Francisco Rodríguez (Ford Escort), 1.766 punts

11-Jordi Ventura-Josep Autet (Volkswagen Golf GTI), 2.119 punts

12-Francesc Gutiérrez-Anna Vives (Opel Ascona 400), 2.174 punts

13-José I. Navarro-José A. Rodenas (Volkswagen Golf GTI), 2.395 punts

14-Josep M. Malagarriga-David Cendra (Peugeot 205 Rallye), 2.410 punts

15-Antonio Cubero-David Cubero (Volkswagen Golf GTI), 2.474 punts

16-Enric Sans-Jordi Guallar (Peugeot 205 Rallye), 2.823 punts

17-Edo Falgàs-Àlex Falgàs (SEAT 127), 2.838 punts

18-Jordi Pons-Laura Díaz (Lancia Stratos), 2.843 punts

19-Ramon Dalmau-Antoni Moragas (BMW 325i), 2.879 punts

20-Jonathan Domene-Moloud El Allaoui (Renault 5 GT Turbo), 2.999 punts

Fins a 58 classificats

Classificació final Classe 1

1-Tomás Aydillo-Víctor Aydillo (Volkswagen Polo), 642 punts

2-Carles Miró-Ivan Matavacas (Porsche 924), 905 punts

3-Gabriel Reyes-Marçal Monpió (Opel Kadett GSI 2.0), 1.215 punts

Classificació final Classe 2

1-Francesc Gutiérrez-Anna Vives (Opel Ascona 400), 2.174 punts

2-Ramon Dalmau-Antoni Moragas (BMW 325 i), 2.879 punts

3-Jonathan Domene-Moloud El Allaoui (Renault 5 GT Turbo), 2.999 punts

Classificació final Classe 3

1-Cedric Dombret-Marion Grelaud (BMW 325ix), 3.138 punts

2-Dídac Cardenyes-Gerard Espunyes (Lancia Delta Integrale), 3.193 punts

3-Daniel Thoreau-Nicolas Thoreau (BMW 325ix), 4.333 punts

