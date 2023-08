Andorra vol adherir-se al Conveni de Kyoto Revisat

Kunio Mikuriya i Xavier Espot (SFGA)

Andorra ha manifestat la voluntat d’adherir-se al Conveni de Kyoto Revisat durant la visita del secretari general de l’Organització Mundial de Duanes (OMD), Kunio Mikuriya. Ho ha anunciat el ministre de Finances, Ramon Lladós, que ha assegurat que d’aquesta manera es facilitaran encara més els processos administratius i s’avançarà en la digitalització dels tràmits duaners, reduint els documents en format paper.

La jornada no només ha estat un exemple de les bones relacions existents amb l’OMD, sinó que també ha servit per a mostrar el compromís internacional del país en la simplificació i harmonització dels règims duaners que es duu a terme per a facilitar el comerç internacional, a través del desplegament normatiu en matèria duanera que el Principat ha efectuat els darrers anys.

La visita ha començat a primera hora del matí d’aquest dijous amb una trobada entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari general de l’Organització Mundial de Duanes. Posteriorment, Kunio Mikuriya ha dut a terme una trobada de treball amb el ministre de Finances, Ramon Lladós; el director del departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira; i la directora adjunta d’Afers Jurídics i Recaptació del Departament, Marta Boquera. Posteriorment, la delegació, acompanyada també per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha traslladat a la duana francoandorrana del Pas de la Casa, per a conèixer de primera mà els treballs duaners.

Mikuriya ha assegurat, de fet, que la duana andorrana compleix amb els estàndards internacionals i ha destacat el bon funcionament i la singularitat de la duana francoandorrana que unifica en un sol espai dues duanes de dos països diferents.

La participació d’Andorra a l’OMD permet reforçar els intercanvis en els àmbits formatiu i del coneixement, per a millorar les capacitats de l’Administració en el desenvolupament de processos que facilitin les tramitacions duaneres, i en el control del tràfic il·lícit.

L’Organització Mundial de Duanes, de la qual el Principat en forma part des del 1998, és un organisme intergovernamental independent encarregat de millorar l’eficiència de les administracions duaneres.