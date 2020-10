Andorra, uns dels països amb més capacitat diagnòstica de la Covid-19

Andorra es troba entre els països amb més capacitat de diagnòstic setmanal. El criteri de ‘nombre de proves diagnòstiques per cada 100.000 habitants’ que s’aplica setmanalment, serà determinant a l’hora d’establir restriccions de viatges i no discriminar aquells territoris que realitzen esforços addicionals per protegir la població resident i també per garantir condicions segures per als viatgers entrants.

Andorra té una economia poc diversificada, amb un 30% del PIB directament o indirectament dependent de sectors vinculats al turisme, i una ràtio de 100 turistes per resident (8 milions de turistes a l’any per a una població resident de 77.500 persones). Malgrat que Andorra és un país situat entre dos Estats membres de la UE, per la seva condició de país tercer no té accés als mecanismes de solidaritat i reactivació que proporciona la Unió. En aquest context, el Govern d’Andorra ha d’anticipar tots els mitjans necessaris per evitar aturar la seva economia i no veure disminuïda la entrada de visitants, especialment a les portes de la temporada d’hivern.

L’Executiu andorrà ha prioritzat una estratègia, davant l’emergència sanitària, que consisteix en tenir la capacitat diagnòstica suficient per detectar als portadors del virus SARS-CoV-2 i poder confinar selectivament els afectats pel virus i als seus contactes. L’estratègia de detectar massivament portadors de la malaltia, arribant als asimptomàtics o amb símptomes lleus, permet prevenir complicacions clíniques i evitar la pressió sobre el sistema sanitari, així com contenir la taxa de letalitat.

Durant el passat mes de maig es va realitzar un cribratge serològic massiu a tota la població (es van du a terme 150.000 proves), que va permetre aixecar gradualment les restriccions al confinament general i reprendre les activitats relacionades amb el turisme. A partir d’aquest moment, setmanes més tard, es van dur a terme cribratges sectorials periòdics amb proves diagnòstiques (PCR i TMA) a professionals vinculats al turisme. De la mateixa manera, es va cribrar a la població escolar (professors i alumnes), així com a altres diferents sectors de diverses activitats. Actualment, la capacitat de diagnòstic setmanal és de 7.000 proves per cada 100.000 habitants, molt per sobre de la mitjana europea.

La letalitat global de les dues onades de la malaltia (primavera i tardor) és de l’1,9%; en aquesta segona onada la incidència ha disminuït fins al 0,2%, ja que l’augment de la capacitat de detecció dels portadors permet als serveis sanitaris actuar amb molta rapidesa i efectivitat. Així mateix, les dades relatives als recursos sanitaris indiquen que una capacitat diagnòstica tan significativa protegeix els recursos assistencials permetent que la taxa d’ocupació de la Unitat de Cures Intensives de la COVID no superi el 13% i l’ús de la capacitat de ventilació mecànica sigui inferior al 10%.

Els estats membres de la UE establiran, a partir d’ara, noves restriccions de viatge que es basen principalment en dos criteris: el nombre de casos identificats recentment durant els darrers 14 dies per cada 100.000 habitants i la taxa de proves positives realitzades durant la setmana anterior. Els territoris afectats per aquestes mesures també hauran d’informar al Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties del nombre de proves diagnòstiques per cada 100.000 habitants realitzades durant l’anterior setmana.

Aquest tercer criteri, reflecteix, en el cas d’Andorra, els esforços destinats a lluitar contra la propagació de la malaltia entre la població resident i per garantir les condicions de seguretat per als nostres visitants. Per aquest motiu, ha de tenir un paper essencial en l’establiment de les mesures de restricció que s’adoptaran. De no ser així, podríem caure en la paradoxa que els esforços dedicats a combatre i contenir la pandèmia es tornin contra els territoris, les regions o els països que els han implementat.