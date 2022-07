Andorra, una bona destinació per a les estades d’handbol

Andorra continua sent un destí de referència per a l’handbol. Després de la visita del Chartres Métropole Handball i el Limoges Handball masculí la pretemporada passada; aquest any ha estat el torn del femení amb el Clubul Sportiv Rapid de Bucarest.

L’equip entrenat per Carlos Viver, exseleccionador nacional d’Espanya femení, es va desplaçar a Andorra amb el seu equip renovat per a preparar la pròxima temporada que comptarà amb la disputa de lliga romanesa i de la Champions. Un equip renovat i amb moltes cares conegudes que, de fet, ja coneixien el Principat després de l’última preparació de la selecció espanyola pels Jocs Olímpics de Tokio 2020.

El Rapid Bucuresti ha estat concentrat tota la setmana en les instal·lacions esportives del Pas de la Casa, combinant una intensa preparació amb molta càrrega física i un fort treball de cohesió d’equip per a preparar les jugadores per a la que serà una intensa temporada, tant en la lliga romanesa com en el seu debut a l’EHF Champions League, contra el Lokomotiva Zagreb el 10 de setembre.

Carlos Viver ha tancat, aquest diumenge, la preparació del seu equip amb molt bones sensacions i molt content per les condicions de treball que han tingut al Pas de la Casa. “Ha sortit tot molt bé, tothom es porta molt bé amb nosaltres, les instal·lacions són perfectes per a treballar i sempre és un plaer pujar a Andorra, enmig d’aquest entorn idíl·lic”.

Aquesta matinada l’equip romanès ha deixat el Principat per a tornar a Romania, posant punt final a la seva pretemporada i per a començar a preparar el primer partit de la Supercopa Romanesa contra el seu rival directe CSM Bucuresti, a mitjans d’agost.

El Rapid de Bucarest no serà l’únic equip que visitarà el principat aquest estiu, ja que el pròxim 9 d’agost, el FC Barcelona dirigit per Antonio Carlos Ortega i ja habitual a casa nostra, realitzarà una estada de tres dies a la parròquia d’Encamp.