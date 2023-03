Andorra Turisme patrocinarà el FC Andorra aportant al voltant d’un milió d’euros

Logotip d’Andorra Turisme

Andorra Turisme patrocinarà el FC Andorra aquesta temporada, la primera en el futbol professional espanyol, segons ha publicat el BOPA. Tal com va avançar fa uns mesos el cap de Govern, Xavier Espot, l’aportació seria propera al milió d’euros.

L’objectiu de la societat és difondre la marca Andorra al mercat espanyol, per a reforçar el posicionament del país com a destinació turística internacional. No s’ha d’oblidar que, des que el FC Andorra és a segona divisió, l’equip viatja arreu de la geografia espanyola.