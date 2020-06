Andorra Turisme i Cirque du Soleil mantenen la intenció de tirar endavant l’espectacle del juliol vinent

Andorra Turisme ha informat mitjançant un comunicat que està en contacte directe amb el Cirque du Soleil i que està al corrent de la situació econòmica en què està immersa la companyia canadenca. El comunicat respon a la nota emesa ahir dilluns per Cirque du Soleil. Així, Andorra Turisme assegura que “la intenció és (…) tirar endavant l’espectacle previst pel juliol del 2021 i del 2022”.

Cal recordar que, a l’inici de la crisi sanitària, Andorra Turisme i el Cirque du Soleil, van arribar a un acord per posposar l’espectacle previst per aquest any i traslladar-lo al 2021, tal i com ja es va comunicar a finals del mes de març. En aquest sentit, i després de diferents converses entre les dues empreses, “la intenció és mantenir aquest compromís contret i tirar endavant l’espectacle previst pel juliol del 2021 i del 2022, després que aquest estiu es posposés a causa de la pandèmia de la COVID19”, manifesta l’empresa pública andorrana en el comunicat.

Així mateix, Andorra Turisme assegura que manté un contacte constant amb la companyia canadenca per tal de garantir la realització de l’espectacle a Andorra, seguint de ben prop com evoluciona la situació actual del Cirque du Soleil i amb la voluntat i el desig que pugui tornar a activar el més aviat possible els espectacles aturats.

La previsió del Cirque du Soleil és reprendre la seva activitat en els propers tres mesos, moment en el qual es continuaran les converses entre Andorra Turisme i la companyia canadenca per tractar els detalls del nou espectacle previst pel 2021