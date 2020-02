Andorra Turisme treballa amb l’objectiu de fer augmentar el nombre de turistes en un 1,2% aquest 2020. Així ho ha plantejat el gerent de la parapública, Betim Budzaku, a la comissió legislativa d’Economia aquest divendres. Aquest creixement es concreta en un 1,1% els turistes de nacionalitat espanyola, en un 1,3% els provinents de França i en un 1,9% els d’altres nacionalitats.

Budzaku ha plantejat que l’estratègia comunicativa se centra precisament en incrementar el nombre de turistes perquè aquests fan una despesa mitjana al país considerablement més important que no pas els excursionistes.

Aquesta estratègia va en consonància amb les línies estratègiques del ministeri de Turisme per a aquesta legislatura. La seva titular, Verònica Canals, ha explicat que l’activitat s’estructura en cinc eixos.

El primer és la política de reglamentació del sector, amb l’objectiu d’assolir una oferta de qualitat. Això passa per una “política continuista” en el sentit de seguir treballant en el desenvolupament reglamentari de la Llei d’allotjaments turístics, ha explicat Canals.

Lligat a l’objectiu de millorar la qualitat de la oferta turística, el segon eix de treball estratègic del ministeri es basa en la formació per tal que els treballadors del sector donin una millor atenció i esdevinguin prescriptors de l’oferta del país.

Un tercer eix el configuren els productes nacionals. En aquest punt es treballa a diferents nivells en accions relacionades amb la gastronomia del país però també per elaborar un label de restaurant tradicional -on s’ofereixin receptes tradicionals- i un altre d’enoturisme.

Una altra línia estratègica passa pel foment de la cooperació entre països i amb organismes internacionals. En aquest camp, Canals ha explicat que s’està estudiant com han aplicat la taxa turística els països de l’entorn per veure com es pot estructurar a Andorra. La ministra ha defensat que el projecte està en un estadi “molt embrionari” però que volen que reverteixi en el mateix sector turístic.

El darrer eix, de treball amb els diferents actors, inclou projectes concrets i transversals que es treballen, per exemple, amb d’altres ministeris.

Aquests eixos tenen com a objectius principals la desestacionalització i la diversificació de l’oferta, i una de les eines que el ministeri considera necessàries per vehicular-ho és el projecte del recinte multifuncional. Canals ha assegurat que aquest també és un projecte en una fase molt inicial i que abans de fer passos en el continent, es vol omplir de contingut. Així, el ministeri està analitzant les possibilitats d’ofertes d’esdeveniments culturals i esportius, el possible preu mig del tiquet, etcètera, abans de treballar en l’edifici “emblemàtic” que l’albergui.