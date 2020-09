Andorra Turisme engega una nova campanya de promoció de countrybreak

Des d’avui i fins al 30 de setembre, es durà a terme la nova campanya de countrybreak als mercats de proximitat, amb la intenció de reforçar Andorra com a destí idoni per fer estades curtes i viure diferents experiències. Aquesta campanya, que no estava prevista inicialment, servirà com a pont entre les campanyes d’estiu i de l’Andorra Shopping Festival 2020, i tindrà com a objectiu potenciar l’oferta de shopping, wellness, cultura i gastronomia. D’aquesta manera es vol allargar l’estiu captant turistes durant aquest mes i especialment durant els caps de setmana.

El pla de comunicació s’iniciarà avui tant a Espanya, en concret a Catalunya, València i Aragó, com a França a la regió d’Occitania. La promoció es centrarà en un espot publicitari de countrybreak en diferents televisions regionals com TV3, Aragón TV i France 3 (Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon). A més la campanya també es recolzarà en suports digitals com les xarxes socials i altres accions de vídeos online. Com sempre, es podrà consultar tota la informació des del web: www.visitandorra.com.

Campanya a Disney Channel

Gràcies a l’acord signat amb Disney, s’ha previst una campanya paral·lela amb la mateixa temàtica durant tot el mes de setembre, que permetrà donar cobertura nacional a Espanya tant a Disney Channel, com en les xarxes socials del grup.

La inversió total en mitjans publicitaris destinada a aquesta campanya és de 300.000 € entre els dos mercats.