Andorra Turisme aposta pel consum d’energia verda

Una infografia representant l’energia verda (iStock)

Des del passat mes de gener, Andorra Turisme és una de les 50 empreses del país que s’han sumat a la contribució del desenvolupament de les energies renovables, dins del Principat. En concret, l’entitat ha obtingut el certificat de Llum Verda que acredita que el 100% de l’energia que es consumeix, és d’origen renovable i prové de la central hidroelèctrica de FEDA.

Llum verda, és la nova iniciativa sostenible de FEDA, que compta amb la certificació de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic del Govern D’Andorra.

La voluntat és defensar el respecte i la preservació de l’entorn, per tal de reduir la petjada de carboni gràcies a les energies renovables, tot seguint en la línia de les mesures implementades pel Govern, per a promoure la transició energètica al país.

Així, Andorra Turisme participa també en els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, potenciant l’ús de les energies renovables amb la finalitat de reduir l’emissió de les quantitats de CO₂ a l’atmosfera.





Un pas més cap a la sostenibilitat

Durant els darrers anys, Andorra Turisme ha sumat esforços per a mantenir el seu compromís amb el medi ambient.

Més al detall, s’han establert iniciatives per a promoure la sostenibilitat entre els empleats com: zero emissions de paper, la digitalització del màxim de processos, la reutilització d’espais per a un ús comú, la reducció de consum de plàstics, així com el foment de la seva reutilització, l’afavoriment del reciclatge conscient, i per últim, el consum d’energia verda.

Totes aquestes mesures es segueixen amb l’objectiu de ser coherents amb les accions de l’organisme i d’aquesta manera minimitzar, controlar i equilibrar els impactes que es puguin generar en l’entorn.