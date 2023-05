Andorra treballa per a millorar l’inventari de gasos d’efecte d’hivernacle amb experts de les Nacions Unides

Reunió amb la delegació d’experts del Secretariat de la Convenció del Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (SFGA)

El secretari d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Marc Rossell, ha rebut aquest dilluns al matí la delegació d’experts del Secretariat de la Convenció del Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) que s’ha desplaçat fins a Andorra. L’objectiu de la trobada és impartir i compartir, juntament amb els tècnics de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic, un taller per a analitzar la metodologia de treball en relació al sistema de gestió de l’inventari nacional de gasos d’efecte d’hivernacle del Principat.

La jornada de treball, que s’allargarà fins aquest divendres, es desenvolupa en el marc de l’Acord de París que encomanava als països que el van ratificar a ampliar i reforçar la transparència dels informes lliurats a les Nacions Unides i que permeten fer un anàlisi exhaustiu de les emissions de CO2 que, aquests, generen i, així, examinar el compliment dels compromisos internacionals. “Per a poder fer seguiment del resultat de les nostres accions de mitigació i comprovar l’abast dels objectius fixats, cal disposar d’un indicador més transparent, coherent, comparable, exhaustiu i precís”, ha apuntat el secretari d’estat en funcions.

Precisament en aquesta línia, Rossell ha explicat que Andorra està acabant d’enllestir el nou informe de transparència bianual que es presentarà a Nacions Unides que inclou l’actualització i revisió de l’inventari andorrà fins l’any 2021. Les dades que es recullen en el document dibuixen una clara tendència a la baixa de la generació d’emissions d’efecte d’hivernacle a Andorra. Des del 2015 fins al 2021 les emissions s’han reduït, de mitjana, un 4,1% per any.

L’informe també recull la nova caracterització de capacitat d’absorció dels boscos d’Andorra, el que s’anomena capacitat embornal. És a dir, la capacitat que té el país per a absorbir els gasos de CO 2 que es generen i, per tant, no generen efecte d’hivernacle. Gràcies al treball de caracterització d’aquest element juntament amb AR+I, s’ha constatat un incrementat de més del 60% la capacitat d’absorció dels boscos del país.

En aquesta línia de treball, Rossell ha refermat el compromís d’Andorra en l’acció climàtica i la lluita contra el canvi climàtic i ha recordat que al 2020, a Andorra, ja va ser dels primers països a actualitzar la contribució determinada a nivell nacional, document on els països mostren el seu esforç per a reduir les emissions. Així mateix, també ha recordat que Andorra, durant la passada COP27, ja va anunciar el compromís per a reduir fins al 55% el nivell d’emissions el 2030 en comparació amb l’escenari immobilista, davant la necessitat d’ampliar l’ambició i el compromís per a fer front al canvi climàtic.