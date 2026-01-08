Andorra trasllada a les autoritats franceses el neguit pel possible nou tancament de l’accés a Andorra per previsió de nevades

El Govern d’Andorra ha traslladat a les autoritats franceses la preocupació davant l’anunci fet per la direcció interdepartamental de carreteres del Sudoest de França (DIRSO) de tancar, novament, l’accés a Andorra per carretera davant l’avís de fortes nevades i ràfegues de vent d’aquest cap de setmana. Un cop s’ha rebut l’avís, l’Executiu ha ofert poder desplaçar màquines llevaneu del COEX a territori francès amb l’objectiu d’evitar el tancament de l’accés al Principat. Les autoritats franceses consideren en aquest cas, però, que les complicacions no vindran, únicament, per les nevades abundants sinó pel fort vent i manca de visibilitat, que comprometrien greument la seguretat dels usuaris de la carretera.
Davant d’aquest nou anunci de tancament, el Govern del Principat ha posat de relleu, un cop més, “la necessitat imperiosa de mantenir oberts els accessos al país i evitar, particularment, perjudicis econòmics, sobretot al Pas de la Casa”, així com la voluntat de fer reunions periòdiques de seguiment per a estar segurs que el fenomen es confirma. Aquesta postura ha estat traslladada per la via diplomàtica i també durant la reunió tècnica que s’ha celebrat aquest dijous a la tarda amb les autoritats franceses i en la qual han participat tècnics del Govern del Ministeri d’Afers Exteriors, Mobilitat, Protecció Civil, el COEX i el Servei Meteorològic Nacional.
La previsió de França és un possible tancament total de l’RN320 i de l’RN22, corresponents a l’accés al Pas de la Casa, a tots els vehicles, aquest divendres, 9 de gener, a les 20 hores, davant de les previsions meteorològiques adverses de nevades i ventades.
A més del tancament al Pas de la Casa, el govern francès també preveu la prohibició de circulació per a vehicles pesants de més de 19 tones, des de dues hores abans, a les 18 hores, a les carreteres RN20, RN320 i RN22, en el tram comprès entre Foix i Ur, inclòs l’accés a Andorra. També es preveu un tancament total de l’RN320 (del coll de Puymorens fins a La Croisade) a tots els vehicles.
Davant d’aquesta possible previsió de tancament, està prevista una nova reunió tècnica de seguiment aquest divendres al matí per a actualitzar les previsions meteorològiques i les possibles afectacions a les carreteres, i coordinar les possibles accions de suport que calgui dur a terme.