Andorra tornarà a ser la seu dels campionat del món de triatló d’hivern

Andorra, concretament l’estació de Naturland, acollirà per segon any consecutiu el World Triathlon Winter Championships, un campionat del món de triatló d’hivern que se celebrarà el 5 i 6 de febrer a Sant Julià de Lòria segons ho ha anunciat el World Triathlon. La candidatura andorrana ha estat l’escollida per segon any consecutiu d’entre una àmplia llista de propostes en què figuren entre d’altres Xina, Romania o Itàlia. La prova s’emmarcarà dins de l’Andorra Multisport Festival que organitza el grup Ironman.

A la competició tornaran a participar els millors atletes internacionals d’aquesta disciplina esportiva que arribaran al Principat, per competir en un triatló que combina les curses a peu, de BTT i d’esquí de fons en modalitats individuals i per equips. L’organització preveu que arribin a Andorra uns 500 participants, tot i que en total l’esdeveniment es calcula que portarà al país més de 1.500 persones entre acompanyants, delegacions de les diferents seleccions, així com membres de la federació internacional.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo, ha declarat que “una vegada més Andorra torna a acollir esdeveniments del màxim nivell i consolida el país com una de les millors destinacions esportives per a la pràctica d’esports d’hivern i d’estiu“. Gallardo ha recordat que “l’organització de l’any passat, tot i haver de lluitar contra una situació molt adversa generada per la Covid-19, va ser excel·lent i vam aconseguir ser un dels primers països a organitzar una competició internacional. L’esforç dels professionals del comú de Sant Julià i Naturland i de tota l’organització, avui tornen a rebre el seu merescut reconeixement”.

Per la seva banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha manifestat que “acollir aquesta prova per segon any consecutiu confirma que Naturland no només és un atractiu turístic que ve a completar l’oferta nacional, sinó que és també un enclavament ideal per disputar competicions esportives internacionals d’alt nivell”. El cònsol també ha remarcat que, de pas, “permet complir amb el nostre compromís de dinamitzar l’economia de la parròquia a través de la celebració d’esdeveniments de tota mena”.​

En aquest sentit, el director regional d’IRONMAN South EMEA, Agustí Perez, ha declarat que “la celebració de nou del mundial, és un clar reconeixement a la tasca acomplerta en la primera edició, la qual va estar marcada per les restriccions COVID-19 i va resultar un èxit organitzatiu. Estem molt agraïts de la possibilitat d’organitzar de nou una prova de primer nivell mundial i seguim reforçant l’Andorra Multisport Festival”.