Andorra tindrà quatre representants en el Mundial Youth d’Skyrunning

Els representants andorrans que aniran al Mundial (FAM)

El proper cap de setmana es portarà a terme a la població italiana de Gran Sasso, els Campionats del Món ISF Youth 2025 on Andorra tindrà quatre representants. La comissió tècnica de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM), per a fer la selecció, ha considerat els resultats a la Rocanolich i la OTSO, i complir amb els temps marcats per la Casamanya Extrem (obligatòria).

D’aquesta manera Joan Lluch, Thomas Pereiro, Adrià Isal i Marc Casanovas seran els representants andorrans, per a aquesta cita internacional.





Participació, edat i distàncies

Joan Lluch. 16 anys. Vertical i Sky Youth. Categoria A.

Categories

Youth A (15-16 anys): nascuts des de l’1 de gener de 2009 fins el 31 de desembre de 2010.

Recorreguts