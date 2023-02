Andorra Telecom va realitzar 1.027 intervencions de manteniment i millora el 2022

Tècnic d’Andorra Telecom treballant en una antena a gran altura (Andorra Telecom)

Andorra Telecom va realitzar l’any passat un total de 1.027 intervencions tècniques. Aquestes intervencions tenen com a principal objectiu el manteniment en perfectes condicions i l’actualització de tots els equips que donen servei a les llars i empreses del país.

L’operadora disposa d’un important equip de persones focalitzada a monitorar i mantenir actualitzats i en òptimes condicions tots els equips que proveeixen serveis de connectivitat, telefonia i televisió.

Per a minimitzar l’impacte que aquestes intervencions puguin tenir en el proveïment continu del servei, Andorra Telecom compta amb multitud d’equips redundats, de manera que la majoria d’intervencions no tenen impacte en el client. Tot i així, certes operacions impliquen un mínim tall de servei. És en aquests casos que tot el procés es realitza a la matinada, per a minimitzar la quantitat de clients que es puguin veure afectats.

Finalment, hi ha un petit nombre d’operacions que, per les seves característiques especials, com per exemple les intervencions en antenes, s’han de fer amb llum natural i tenint molt en compte les condicions meteorològiques, ja que aquests equips solen estar a molts metres d’alçada.

Per a Jordi Nadal, director d’Andorra Telecom, és molt important “tenir un equip de persones dedicat a monitorar i gestionar tots els processos de manteniment i millora continua de les nostres instal·lacions, amb l’objectiu que la possibilitat d’incidència sigui la mínima possible”.

A més, l’operadora ha fet un pas endavant en la comunicació d’aquestes tasques: “sempre que hi ha una mínima probabilitat d’impacte avisem a tots els clients per correu electrònic, de manera que puguin anticipar-se i ajustar la seva activitat. La qualitat de servei és el pilar fonamental d’Andorra Telecom”, ha afegit Nadal.