Andorra Telecom tanca el 15è Saló del Videojoc reafirmant l’aposta per l’entreteniment, la formació i el bon ús d’Internet

Aquest vespre de diumenge, a les 19 hores, el Saló del Videojoc d’Andorra Telecom ha tancat portes amb una cloenda molt especial que ha satisfet tant aficionats com als visitants. La tarda d’avui ha comptat amb la presència de Pol Suja, el conegut “professor de Fortnite”, que ha estat l’encarregat de dinamitzar el torneig. La seva proximitat i implicació amb el públic jove ha captivat especialment els gamers més fidels.
Tot seguit, l’escenari ha acollit l’actuació d’Elesky, reconeguda pianista i streamer, que ha interpretat en directe algunes de les bandes sonores més emblemàtiques del món del videojoc i de l’anime. El concert ha combinat música, interacció i emoció.
Des de l’organització es destaca la bona afluència de visitants al llarg dels tres dies, amb especial èxit en dues de les novetats d’aquesta edició: l’escape room de Harry Potter, amb 230 participants i els simuladors de l’ACA CLUB que amb 175, han estat dels més sol·licitats per joves i aficionats. També ha generat interès la presència de la Universitat d’Andorra (UdA) i de SAGA, el saló del gaming en català, que han enriquit l’oferta amb continguts formatius i en llengua pròpia.
Els videojocs més populars com FIFA, Fortnite, League of Legends o Just Dance continuen sent grans protagonistes, mentre que els jocs de realitat virtual i les propostes col·laboratives guanyen adeptes com a espai de trobada, aprenentatge i diversió intergeneracional. Un total de 375 aficionats han participat en els diferents tornejos celebrats en aquesta edició.
Un dels principals objectius d’Andorra Telecom amb aquest esdeveniment és fomentar l’ús responsable de la tecnologia i afavorir moments d’oci compartit entre amics i famílies. És per això que s’ha tornat a posar èmfasi en el benestar digital, repartint entre els assistents materials de la campanya “Un mòbil, un pacte” i informant sobre el servei Internet Protegit, que s’ha activat en diversos dispositius durant el Saló.
En relació amb les xifres d’assistència, s’haurà registrat una participació similar a la d’altres edicions. Tot i això, des de l’organització es remarca que l’objectiu no és tant el nombre de visitants com la qualitat de l’experiència i la satisfacció de les famílies.
Finalment, Andorra Telecom vol agrair el suport del Comú d’Escaldes-Engordany, així com la col·laboració de la Universitat d’Andorra, SAGA i l’ACA CLUB, i també dels proveïdors implicats, que han fet possible una edició atractiva, diversa i innovadora.
El Saló del Videojoc d’Andorra Telecom s’emmarca en el compromís de l’empresa amb el benestar digital, l’educació tecnològica i la promoció d’un ús saludable de la tecnologia entre la ciutadania.