Andorra Telecom s’adhereix un any més al Dia de la Internet Segura

Cartell informant del taller pràctic “Control parental per a dispositius mòbils” (Andorra Telecom)

Per tercer any consecutiu Andorra Telecom se suma a la commemoració del Dia de la Internet Segura, que impulsen els Centres de seguretat en Internet d’Europa, desenvolupant diverses iniciatives, aquest mes de febrer, de conscienciació i acompanyament en l’àmbit del benestar digital de la societat.

Les activitats s’iniciaran demà dimecres amb el taller, “Control parental per a dispositius mòbils” organitzat per l’escola Sant Ermengol i impartit per personal de l’àrea tècnica de la companyia. Es tracta d’un taller pràctic que té com a objectiu acompanyar a les famílies interessades a activar aquesta eina de prevenció en el bon ús d’Internet des de dispositius mòbils Android i IOS.

El taller, s’iniciarà a les 19 hores, és en línia (enllaç https://n9.cl/wyaqt) tot i que Andorra Telecom ofereix la possibilitat d’assistir de forma presencial a les oficines de l’operadora al cescolaSantErmengol,arrer Mossèn Lluís Pujol, 14, a Santa Coloma (aforament limitat).

I la darrera de les activitats que es desenvoluparan aquest mes de febrer és un taller pràctic, el dia 29, a Encamp. Així, el Comú organitza juntament amb Andorra Telecom un taller de consells pràctics d’Internet dirigit a la gent gran de la parròquia.

Des d’Andorra Telecom, Inés Martí, responsable de l’RSE, ressalta que “les accions que s’impulsen aquest any van dirigides a diferents segments de la població, a diferència d’altres anys en els quals ens vam centrar principalment en l’alumnat dels centres educatius”.

Del taller que s’impulsa des del Comú d’Encamp el proper 29 de febrer, Martí destaca que “el seu objectiu és trencar la bretxa digital existent en una part de la població, la gent gran, als que podem acompanyar en l’ús d’eines i aplicacions vinculades a Internet que els poden facilitar la comunicació amb la família i amics, per exemple”.

Durant aquest mes de febrer l’operadora té previstes altres iniciatives relacionades amb el bon ús d’Internet, de les que anirà informant puntualment.

Andorra Telecom promou el bon ús de la tecnologia per a afavorir les oportunitats d’aprenentatge de manera inclusiva a tota la societat, contribuint a millorar les competències per a l’adaptació a l’entorn actual, i reduint la bretxa digital.