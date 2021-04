Andorra Telecom recull el Premi Iberoamericà de Qualitat 2020, en la categoria d’argent

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha recollit el Premi Iberoamericà de Qualitat 2020 de mans del cap de Govern d’Andorra i ha pronunciat unes paraules en representació de tots els guardonats que no han pogut assistir, degut a les mesures de seguretat davant de la Covid-19.

L’acte de lliurament s’ha celebrat aquesta tarda a l’auditori del Centre de Congressos de la capital. El Premi Iberoamericà de Qualitat és un projecte adscrit a la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que coordina la Secretària General Iberoamericana (SEGIB) i gestiona la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (FUNDIBEQ) i que arriba aquest any a la seva 21è edició.

El Premi, basat en el model Iberoamericà d’excel·lència en la gestió empresarial, té per objectiu reconèixer la qualitat en la gestió de les organitzacions premiades. També busca impulsar el desenvolupament de les organitzacions iberoamericanes oferint un model que pugui comparar-se amb organitzacions excel·lents a nivell internacional, promoure i focalitzar a les organitzacions en les necessitats i expectatives dels grups d’interès, i difondre les millors pràctiques de les organitzacions guanyadores i, per extensió, facilitar la millora d’altres organitzacions.

Des de l’organització s’ha destacat que el Premi està avalat tant pel rigor i fiabilitat dels processos establerts com per la independència dels avaluadors internacionals format per 11 experts de 6 països diferents.

En aquesta edició han participat un total de 13 organitzacions de 8 països iberoamericans, entre els quals hi ha pres part per primera vegada Costa Rica i el Principat d’Andorra.

Entre els aspectes que el jurat ha remarcat d’Andorra Telecom i que han motivat atorgar aquesta medalla d’argent, destaquen les bones pràctiques en la gestió, l’alta implicació amb el país, fent èmfasi en l’objectiu de la companyia en obtenir la confiança, el compromís i la participació dels andorrans amb la seva companyia de telecomunicacions. Una direcció en la que l’acció social de l’operadora és, per l’equip avaluador, evident i uns resultats rellevants tant econòmics, com socials, de personal i de clients, que són en part el resultat de les línies d’acció i de l’estratègia desplegades per l’organització i desenvolupades amb una alta implicació del seu personal.

Pel director general de l’operadora de telecomunicacions d’Andorra poder postular pel Premi “ha estat una gran oportunitat, alhora que un repte que ens ha permès veure que anem pel bon camí”. Nadal ha ressaltat que “aquest reconeixement no l’entenem com un colofó ni com un assoliment a una bona trajectòria, sinó com un impuls a seguir buscant la millora contínua i consolidar l’hàbit de fer les coses ben fetes”

FUNDIBEQ, ha felicitat a tots els premiats, destacant l’esforç realitzat per les organitzacions per arribar a concloure l’intens procés del Premi Iberoamericà de Qualitat, en un any en el que les condicions, malauradament, han estat especialment complicades degut a la pandèmia.