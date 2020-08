Andorra Telecom rebaixa la previsió de benefici per a aquest any de 20 a 8 milions

El coronavirus ha esquitxat tots els sectors de la societat i un dels grans protagonistes durant el confinament han estat les telecomunicacions. Andorra Telecom ja pot preveure com serà el tancament de comptes i pel que fa als beneficis, de 20 milions previstos, es passarà a 8.

L’impacte de la itinerància ha estat important, encara que en el cas dels visitants amb operadors francesos s’està un 11% per sobre de l’any passat, els clients espanyols i d’altres Estats presenten davallades importants del 14 i el 25%, respectivament, com ha explicat el director, Jordi Nadal.

D’altra banda internet sí que ha experimentat un fort increment sobretot pel teletreball. En aquest sentit per exemple abans de la crisi sanitària hi havia una vintena d’aparells per incrementar la potència de Wi-Fi. Des de l’inici de la pandèmia fins a data d’avui s’han hagut d’instal·lar uns 150 complements d’aquest tipus per millorar la navegació. En la majoria dels casos ha estat pel teletreball. Jordi Nadal ha explicat que abans de la crisi sanitària, Andorra Telecom parlava amb orgull dels percentatges de teletreball d’un 20%, que naturalment al març es van disparar,