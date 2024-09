Andorra Telecom presenta un servei per a protegir els joves de certs continguts nocius a Internet

Els darrers estudis realitzats als països de l’entorn i també a Andorra, evidencien la necessitat i la urgència d’ajudar a les famílies en l’educació i protecció digital dels infants i joves. Aquest matí de dilluns, el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, ha presentat en roda de premsa, “Internet Protegit”, un servei pensat per a ajudar les famílies davant dels riscos associats a l’exposició primerenca a certs continguts en línia. Alguns dels riscos més comuns inclouen l’accés a continguts inapropiats, no aptes i riscos d’addicció.

Per una banda, l’exposició a materials que no són adequats per a la seva edat, com contingut violent o pornogràfic, pot tenir conseqüències greus sobre la seva salut mental i el seu desenvolupament. Per l’altra banda, l’accés il·limitat a jocs d’apostes, pot fomentar comportaments addictius i problemàtics a llarg termini.

Durant la presentació el director general de l’operadora ha comptat amb el suport, per una banda, de Marianela Vila, presidenta d’Unicef Andorra, entitat amb qui Andorra Telecom va col·laborar el 2022 en l’elaboració de l’estudi “Impacte de la tecnologia en l’adolescència: Relacions, riscos i oportunitats”. I per altra banda, de Xavier Campuzano, director del Departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica del Ministeri de Relacions institucionals, Educació i Universitats,

Nadal ha ressaltat que l’operadora, que treballa des de 2012 en la conscienciació de la ciutadania en el bon ús d’Internet i té en el benestar digital la seva principal palanca de responsabilitat social corporativa, davant la problemàtica social creixent pels riscos als que els infants i joves estan exposats per una navegació sense control ni acompanyament, ha volgut fer un pas endavant en el seu compromís pel benestar digital dels menors i posar a disposició de les famílies dues solucions de filtratge durant la navegació web: Internet Protegit al mòbil i Internet Protegit a la llar. Dos serveis que tenen com objectiu proporcionar una experiència digital més segura per als infants i joves del país.

L’Internet Protegit al mòbil garanteix una navegació segura a través de dades mòbils (3G, 4G o 5G), bloquejant l’accés a continguts inadequats. Així, asseguren que els joves sempre disposin d’un entorn digital protegit, independentment d’on es trobin.

L’Internet Protegit a la llar està dissenyat per a protegir tots els dispositius connectats a la xarxa wifi de casa. Aquest servei assegura que només s’accedeixi a continguts adequats, oferint tranquil·litat als pares i mares sobre l’ús que els seus fills i filles fan d’Internet a la llar.

El cost d’1 € al mes per servei, representa una inversió en la seguretat i el benestar digital dels més joves. I per tal que les famílies ho provin sense compromís, serà gratuït fins al 31 de desembre. Els serveis ja es poden activar des de la Botiga Online, de l’app o del web.

Segons declaracions de Jordi Nadal, Director General d’Andorra Telecom, “la nostra missió és ajudar les famílies a crear un entorn digital segur, on infants i joves puguin navegar amb confiança i responsabilitat.”

Des d’Unicef Andorra la seva presidenta Marianela Vila, ha agraït a Andorra Telecom “donar continuïtat als resultats de l’estudi on es va fer palès la magnitud de la problemàtica que de ben segur ha anat creixent els darrers temps”.

Al seu torn, Xavier Campuzano ha afegit que “amb aquest servei es dona un pas més en el tancament del cercle de la protecció dels menors de l’accés a continguts inadequats, ja existent en l’àmbit escolar. També ha volgut posar en valor la col·laboració constant amb Andorra Telecom en la millora de l’entorn tecnològic que es posa a disposició dels estudiants del país”.

Des d’Andorra Telecom es vol agrair especialment als Ministeris d’Educació, Salut, Afers Socials, Joventut i a la Secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, per la seva col·laboració en l’elaboració d’aquest servei a l’hora de consensuar els filtres a aplicar durant la connexió a Internet, per tal que sigui una connexió segura. Així com a Unicef Andorra pel seu suport a la campanya de comunicació fent-la la més propera possible a la situació que envolta aquesta problemàtica.