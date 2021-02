Andorra Telecom obre la convocatòria de l’SMS Social per a ONG i entitats de caràcter social

Andorra Telecom ha obert la quarta convocatòria de l’SMS Social per a finançar projectes solidaris. La companyia ofereix a les Organitzacions no Governamentals (ONG) i a les entitats socials un número de tres dígits comprès entre el 601 i el 609. La recaptació obtinguda amb els SMS Socials tramesos a aquests números serà transferida íntegrament al beneficiari per a què ho destini a un projecte de caràcter solidari sense cap despesa associada.

Les entitats que vulguin optar a rebre un dels números de l’SMS Social han d’estar degudament registrades al registre d’associacions de Govern. El termini de presentació dels projectes està obert fins el 25 de març. Les entitats han de focalitzar la seva activitat en els col·lectius en risc d’exclusió social, en la defensa dels drets fonamentals de les persones i els animals i en accions destinades a crear una societat millor, més justa i solidària.

Tota la informació sobre la convocatòria així com el formulari de demanda es pot obtenir a l’enllaç: https://www.andorratelecom.com/ca/accio-publica/accio-social/sms social/

Andorra Telecom estudiarà, avaluarà i adjudicarà els números entre les sol·licituds rebudes en base als criteris següents: rellevància, impacte, viabilitat, eficàcia i eficiència del projecte presentat.