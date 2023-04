Andorra Telecom millora l’eficiència energètica de la xarxa mòbil

Un equipament d’Andorra Telecom (Andorra Telecom)

“Andorra Telecom té un compromís amb la sostenibilitat”. Des de ja fa uns anys treballa per a reduir el consum d’energia en les infraestructura que va desplegant pel territori, buscant aquesta major eficiència, sense comprometre la qualitat del servei.

Una de les darreres iniciatives que s’han dut a terme està vinculada amb el servei de telefonia mòbil. Actualment Andorra disposa de cobertura mòbil 2G, 3G, 4G i 5G a gairebé la totalitat del territori. Aquestes xarxes ofereixen un servei de connexió i velocitat òptim, independentment de quina sigui la quantitat de dispositius connectats. El consum d’aquestes xarxes era fins l’estiu passat de 97 KWH. Amb la millora adoptada per l’operadora aquest consum s’ha reduït fins a 73,5KWH, el que representa un estalvi del 24%.

Aquesta optimització ha estat possible gràcies a una millora aplicada principalment a les hores nocturnes, quan la xarxa baixa la capacitat tot i que segueix funcionant.

Durant la nit és majoritàriament quan entra en funcionament aquest estalvi energètic, ja que és quan menys usuaris de telefonia mòbil hi ha. Això no significa que a la nit la xarxa no funciona sinó que baixa la seva capacitat. Per a fer un paral·lelisme, “és com si apaguéssim un de cada tres fanals del carrer quan no hi passa gent, il·lumina, però si no hi ha gent, no és necessària tanta claredat”, apunten des de la parapública. S’ha vist que durant el 37% del temps nocturn, les cel·les de la xarxa mòbil reposen, mentre que durant el dia representa el 25%.

Segons declaracions d’Inés Martí, “Aquesta és una més de les accions que duem a terme des d’Andorra Telecom per a seguir millorant l’eficiència energètica en tots els equipaments que tenim. Donar un bon servei i que sigui més sostenible és la nostra raó de ser.”

L’operadora seguirà fent passos dirigits cap a la reducció del consum energètic, tant elèctric com de combustibles fòssils.