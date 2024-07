Andorra Telecom llança el Roaming Mensual 5 GB com a promoció d’estiu

Cartell de la promoció d’estiu d’Andorra Telecom. Foto: Operadora

Andorra Telecom ha llançat avui dilluns el nou servei de Roaming Mensual 5 GB per als clients de telefonia mòbil de contracte. Aquest servei permetrà connectar-se a Espanya, França i Portugal durant un mes natural per només 5 euros amb 5 GB de dades incloses. Així, els clients que desitgin contractar el servei ho podran fer a través de l’app o el web d’Andorra Telecom i gaudiran d’aquest servei fins al final del mes en el que es faci la compra. El servei de Roaming Mensual 5 GB es podrà adquirir tantes vegades com es desitgi durant els mesos de juliol, agost i setembre.

El servei de Roaming Mensual 5 GB és un servei temporal com a promoció d’estiu, de contractació exclusiva a través del web o app de l’operadora i deixarà d’estar disponible a finals de setembre. Segons Xavier Agulló, responsable de màrqueting d’Andorra Telecom, aquest servei “respon a la voluntat de l’empresa de facilitar la connectivitat en el període de vacances majoritari i als destins més comuns, com són Espanya, França i Portugal. Aquesta promoció d’estiu segueix la línia que ha mantingut l’empresa en anys anteriors de simplificar la connectivitat dels nostres clients durant aquesta època de l’any”.