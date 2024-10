Andorra Telecom fomenta el benestar digital amb formacions per a totes les edats

Formacions de l’operadora sobre benestar digital (Andorra Telecom)

Andorra Telecom continua impulsant iniciatives formatives al voltant del benestar digital a la ciutadania. Avui dimecres ha impartit dues formacions. La primera dirigida als alumnes del programa Fent Camí de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i la segona, adreçada a la gent gran de Sant Julià de Lòria. L’expert en tendències i eines digitals i col·laborador de l’operadora, Jordi Camós, ha estat el formador d’aquestes dues sessions.

La primera formació s’ha desenvolupat al matí a les instal·lacions d’Andorra Telecom a Santa Coloma, amb el títol Espais digitals protegits i segurs. Tria el que veus al mòbil, no deixis que et faci mal, i s’ha adreçat a una quinzena d’alumnes del programa Fent Camí.

Durant la formació, Camós ha exposat el funcionament de les xarxes socials, jocs i aplicacions i com estan dissenyades per a condicionar el comportament de les persones, així com les conseqüències d’un mal ús.

A la tarda, Andorra Telecom s’ha sumat a la 7a Setmana de la gent gran del Comú de Sant Julià de Lòria amb una formació en les bones pràctiques d’Internet, en com navegar de forma segura per la xarxa i com evitar els intents d’estafa, “pishing”, i augmentar la seguretat en els dispositius.

Més d’una vintena de persones han assistit a la xerrada, que s’ha desenvolupat a l’edifici Glòria, a la Sala Glòries del Comú de Sant Julià de Lòria. Durant la xerrada, Camós ha explicat i alertat dels fraus més habituals que es podem trobar a les diferents plataformes i xarxes socials, alhora que ha ofert als assistents la importància en un món interconnectat, gaudir de les oportunitats i avantatges que aporta Internet a les nostres vides.

El benestar digital és una de les palanques de Responsabilitat Social Corporativa de la companyia que té el compromís ferm de formar als ciutadans del país perquè gaudeixin dels avantatges que ofereix Internet sent conscients dels riscos i perills que comporta un mal ús.