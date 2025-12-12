Andorra Telecom fa possible, un any més, la màgia de Nadal amb el telèfon del Pare Noel i els Reis, el 121

Andorra Telecom torna a fer possible la màgia de Nadal amb l’activació del telèfon 121, una iniciativa que permet als infants d’Andorra parlar amb els seus personatges preferits d’aquestes festes -el Pare Noel i els Reis Mags- i viure una experiència plena d’il·lusió i solidaritat. Cada trucada té un cost d’1 €, que es destinarà íntegrament al projecte “Acollida” de Càritas Andorrana, una iniciativa solidària que ofereix suport a famílies en situació vulnerable en aspectes com l’alimentació, l’habitatge, la salut, la roba o la lluita contra la solitud.
Amb aquesta acció, Andorra Telecom reafirma el seu compromís de fer possible connexions que van més enllà de la tecnologia, contribuint a generar moments que uneixen les famílies i donen sentit a aquestes dates tan especials.
“Ens fa especial il·lusió mantenir viva aquesta tradició que connecta la màgia, la infància i la solidaritat. Amb una simple trucada, es poden fer possibles somriures i ajudar qui més ho necessita”, ha destacat Inés Martí, responsable de RSE d’Andorra Telecom.
El servei estarà actiu fins al 5 de gener de 2026. L’any passat es van comptabilitzar més d’un miler de trucades, una mostra de l’acollida i l’afecte que desperta aquesta iniciativa entre les famílies andorranes.