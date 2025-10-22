Andorra Telecom convida a descobrir l’afinitat digital a la Fira d’Andorra la Vella

Andorra Telecom participarà a la Fira d’Andorra la Vella amb una proposta interactiva i divertida pensada per a tots els públics: “Tenim afinitat?”, un joc digital que convida els visitants a mesurar el seu percentatge d’afinitat tecnològica amb amics, familiars o parella. L’activitat es podrà viure a l’estand d’Andorra Telecom situat a la zona d’entrada de la Fira. A través d’una aplicació dissenyada especialment per a l’ocasió, cada parella de participants respondrà a cinc preguntes sobre hàbits digitals, i el sistema calcularà la seva compatibilitat segons la coincidència de les respostes i la rapidesa en contestar.
El resultat es mostrarà amb una frase enginyosa i personalitzada, que convida a compartir el moment i reflexionar sobre com cadascú viu la tecnologia. A més, els participants podran crear, si ho volen, una imatge seva generada amb intel·ligència artificial en l’estil que triïn —Pixar, Anime, Còmic, etc. — per a endur-se un record original de l’experiència.
Amb aquesta proposta, Andorra Telecom vol acostar la tecnologia a la ciutadania d’una manera propera, lúdica i educativa, reforçant el seu compromís amb la digitalització responsable i el benestar digital de totes les generacions. A més, durant la Fira, Andorra Telecom oferirà la possibilitat de renovar el router gratuïtament a totes les persones que encara no hagin fet el canvi dins la campanya de renovació en marxa des del mes de maig. El nou model garanteix una connexió més ràpida, estable i preparada per als increments de velocitat previstos per a finals de novembre, i permet connectar diversos dispositius sense perdre rendiment.