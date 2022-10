Andorra Telecom aproparà els visitants al metavers al seu estand de la Fira d’Andorra la Vella

Els visitants de la Fira d’Andorra la Vella, podran viure aquest any, a l’estand d’Andorra Telecom, una experiència immersiva, on, a través d’uns visors de realitat virtual, podran passejar per diferents entorns creats al metavers. Uns assistents virtuals, connectats a l’estand, els guiaran en directe durant l’experiència. A través d’ells coneixeran què és el metavers i per a què serveix.

L’objectiu principal és donar a conèixer i entendre el metavers a través de la mateixa experimentació i interacció de l’usuari. Amb l’aspecte d’un avatar, a cadascuna de les cinc zones podran experimentar entorns immersius molt impactants i diferents, interactuant entre ells i amb altres avatars que estaran connectats actuant com a personal virtual de l’experiència. Aquest personal virtual recolzarà l’experiència amb audiovisuals i diferents elements per a mostrar les eines i capacitats del metavers a tots els visitants.

Tal com indica Carles Casadevall, portaveu de l’operadora, “Hem recreat 5 mons en el metavers, on el participant es sorprendrà amb entorns difícils de visitar en el món real i, durant el trajecte, coneixerà què és el metavers i quines possibilitats ens ofereix.“

Andorra Telecom segueix apropant la tecnologia als usuaris perquè descobreixin què poden fer amb ella, per a desenvolupar-se, per a treballar, per a relacionar-se, per a fer el que necessitin.