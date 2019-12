La companyia de serveis tecnològics Lleida.net ha guanyat el concurs d’adjudicació per gestionar totes les altes remotes de nous usuaris d’Andorra Telecom, la companyia nacional andorrana de telefonia. El servei, conegut com a On boarding digital o eKYC (Know Your Customer Service) permetrà a Andorra Telecom fer ús de la tecnologia de l’empresa lleidatana per als seus processos d’altes digitals i altes presencials, així com de la digitalització del personal visitant. El contracte té una durada de cinc anys prorrogables anualment.

El servei d’eKYC de Lleida.net és una plataforma propietària d’identificació mitjançant videconferència que compleix amb els requisits de les autoritats antiblanqueig. El servei es pot oferir de manera automatitzada o bé semiautomatitzada i té capacitat d’analitzar de manera electrònica qualsevol documentació oficial emesa en l’àmbit mundial. Alhora la tecnologia, desenvolupada pel departament d’R+D+I de l’empresa, té la capacitat d’anar incorporant noves tecnologies d’identificació biomètriques i de documentació a mesura que la tecnologia continuï evolucionant.

Per Sisco Sapena, director de Lleida.net, el fet d’haver resultat adjudicataris del concurs d’eKYC d’Andorra Telecom suposa un “nou reconeixement de la idoneïtat dels serveis tecnològics” que ofereixen. Andorra Telecom és l’únic operador de telefonia del Principat i compta amb unes 82.000 línies mòbils.

L’anunci arriba quan fa just un any que Lleida.net -que cotitza al Mercat Alternatiu Borsari i a Euronext Growth a París- va ser reconeguda com la primera empresa de l’Estat espanyol a rebre l’homologació Eidas de servei qualificat de lliurament electrònic certificat. Eidas és el reglament europeu per a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a transaccions electròniques en el marc comunitari. Des del moment de l’homologació, tots els certificats electrònics emesos per Lleida.net són admesos per defecte davant qualsevol tribunal o administració europea.

L’empresa, que els darrers cinc anys ha enfortit la creació de noves tecnologies en el marc dels serveis digitals de confiança, compta amb més de 100 patents en mètodes de certificació electrònica a nivell mundial, incloent-hi la Unió Europea, els Estats Units, Austràlia, el Japó, la Xina i Orient Mitjà.