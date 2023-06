Andorra té talent emprenedor i guanya premis

Acte del lliurament de premis del Taller d’emprenedors 2023 (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, juntament amb el rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Miquel Nicolau, ha lliurat els guardons als premiats en la 23a edició del Taller d’emprenedors.

El primer premi, de 4.000 euros, ha estat per Jesús Medrano i el projecte d’una APP per a localitzar i reservar un gimnàs. El segon premi, de 2.000 euros, ha estat repartit entre dos emprenedores que han obtingut la mateixa puntuació: d’una banda, Antonella Macchetti, amb un model de negoci basat en l’organització de viatges d’esquí i activitats a la natura, i de l’altra, Susagna Cabré, pel desenvolupament de serveis d’acompanyament emocional. Helena Vilà ha obtingut el tercer premi, de 1.000 euros, per una proposta de negoci sustentada en els serveis de coaching personal.

Conxita Marsol ha posat en relleu la contribució al llarg dels anys del Taller d’emprenedors, al qual han pres part més de 300 participants d’ençà de la seva posada en marxa el 1999 i del qual han reeixit un centenar de projectes empresarials.

La ministra ha avançat que en vista a l’edició 2024 es volen introduir millores, “professionalitzar encara més el Taller d’emprenedors, apostant pel talent nacional i potenciant els projectes innovadors que aportin un valor afegit”. En aquest sentit, l’objectiu és reforçar l’acompanyament inicial per a assegurar l’èxit de les iniciatives i contribuir a la diversificació del teixit empresarial amb projectes que generin noves oportunitats de negoci i d’ocupació.

Durant el primer semestre de l’any, una vintena de participants ha pres part en l’edició del Taller d’emprenedors, que ha acabat amb 16 plans de negoci finalitzats. Entre gener i juny s’han ofert vint sessions temàtiques per a dirigir i orientar la consecució dels diferents plans de negoci, els millors dels quals s’han premiat avui dijous a la Universitat d’Andorra, on s’ha dut a terme la formació i seguiment gratuïts.