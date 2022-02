Andorra té registrats 10.263 gossos i 3.425 gats

La població d’animals de companyia registrada al Registre d’Animals de Companyia (RAC) del departament d’Agricultura se situava l’any 2021 en 13.688 animals, dels quals 10.263 són gossos i 3.425 gats. Segons les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, al llarg d’aquest any passat es van registrar 1.853 altes, de 646 gats i de 1.207 gossos. Si es té en compte el recompte històric des del 2010, el 2021 va ser l’any que es van registrar més animals de companyia, superant els 1.408 que hi va haver el 2020 o els 973 que hi va haver el 2016.

Pel que fa a les parròquies en les quals consten censats els animals, Andorra la Vella, registra el nombre més important d’animals (2.003 gossos i 802 gats), seguit d’Encamp (1.708 gossos i 418 gats), d’Escaldes-Engordany (1.651 gossos i 468 gats) i la Massana (1.495 gossos i 492 gats).

Sense tenir en compte els gossos creuats, la raça de gossos més comuna és la de yorkshire terrier amb 933 animals el 2021, seguida del llaurador amb 451 i del border collie amb 375. Pel que fa als gats, el comú europeu és la raça més nombrosa seguida del persa i del siamès a molta distància. Per edat i gènere, les dades són similars en gossos i gats, sent el nombre de mascles superior al de femelles i gairebé un 40% dels gossos i un 30% dels gats són menors de cinc anys.