Andorra tanca un dels millors Trofeu Borrufa amb 17 podis

Exitosa participació andorrana al Trofeu Borrufa 2025. Foto: @Toni Grases

El Trofeu Borrufa ha conclòs, aquest dijous, la seva 33a edició amb la celebració de les darreres proves: l’eslàlom U16 i el gegant U14, a les pistes de la Portella del Mig i Les Canals d’Ordino Arcalís. Després d’aquestes curses s’ha donat per finalitzada aquesta edició amb la cerimònia de clausura que ha tingut lloc aquesta tarda a la Plaça Major d’Ordino, on també s’ha fet entrega dels darrers premis, tant de les competicions d’avui com dels resultats de la classificació final.

L’equip Andorra 1 s’ha imposat aquest any amb una puntuació de 324 punts i s’ha proclamat vencedor del Trofeu Borrufa 2025, molt per sobre del segon classificat, que ha estat l’equip Gran Bretanya 1 amb 193 punts. Per només un punt, l’equip França 1 ha quedat en tercera posició amb una puntuació total de 192 i s’ha fet amb la medalla de bronze.

La jornada d’avui dijous ha col·laborat als resultats globals amb unes actuacions molt fructíferes dels esportistes andorrans, que han sumat 7 podis més, entre els quals quatre medalles: tres d’or aconseguides per Max Black i Etna Pou en U16, i Thomas Breitfuss en U14, així com una medalla de plata i una de bronze assolides Pol Xampeny i Paula Ledesma en U14.

Després d’aquests quatre dies de competició, la delegació tricolor ha mostrat el bon estat de l’esquí al Principat amb una excel·lent participació que ha aconseguit un total de 17 podis (cal recordar que en el Trofeu Borrufa la 4a i 5a posició també comptabilitzen com a podi), entre els quals 14 medalles, i d’aquestes són 8 ors, 4 són plata i 2 són bronzes.





Una excel·lent jornada amb cinc medalles i dos podis més

En la categoria masculina d’eslàlom U16 que ha tingut lloc avui, els corredors andorrans han marcat el protagonisme amb 3 podis. Max Black ha fet el ple i s’ha fet amb un nou or per al seu palmarès aconseguint un temps d’1’10”07 en la prova, mentre que Max Chapman (+1.53), del Regne Unit, ha acabat segon i Daniel Borhers (+2.34), de l’equip espanyol, s’ha penjat el bronze. El podi l’han completat els andorrans Eric Guimerà (+2.85) i Max Figueredo (+2.90), que han acabat en 4a i 5a posició respectivament.

En la prova d’eslàlom U16 femenina, Etna Pou, ha tornat a pujar al més alt del podi amb una marca d’1’10”47. L’han seguit a la classificació la britànica Agatha Favill (+3.02) i la neerlandesa Sanne Lucas (+3.06). El podi l’han completat Laia Figuls per Espanya (+3.14) i Chloe Prat (+3.42), també neerlandesa.

En la modalitat de gegant U14, Thomas Breitfuss ha aconseguit un nou or per Andorra després de completar una primera mànega impressionant, que ha confirmat en la segona per a marcar un registre total d’1’57’’76. El també andorrà Pol Xampeny ha assolit la plata (+0,86), mentre que la tercera plaça ha estat per a l’islandès Barri Bjorgvinsson (+0.99), i el xilè Alberto Puente (+1.33) i l’espanyol Carlos Nuñez (+1.40) han estat quart i cinquè respectivament.

Finalment, en el gegant U14 femení, Paula Ledesma ha aconseguit la darrera medalla de la jornada en penjar-se el bronze amb una marca d’1’59”31, per darrere de Noa Armengol (ESP, 1’59”31) que ha estat segona i de la canadenca Lillie Magee Dumoulin que ha obtingut l’or amb un temps total d’1’58”78. Al podi també han pujat Gerda Kovari (HUN, +2.03) i Audrey Curtis (GBR, +2.05). En aquesta categoria han estat destacades també les actuacions de Martina Axias, Mia Pintado i Emma Soto que han entrat el top-10 aconseguint la 6a, 7a i 9a posició.

A la cerimònia de clausura que ha tingut lloc aquesta tarda de dijous, també han estat premiats els millors andorrans del Trofeu Borrufa d’enguany, que han estat Paula Ledesma i Thomas Breitfuss en U14 amb una puntuació de 30 i 45 punts respectivament, i Etna Pou i Max Black en U16 amb 50 i 75 punts respectivament.

El Trofeu Borrufa tanca una 33a edició d’èxit i marcada per les grans condicions de neu a partir de les nevades de la segona jornada, i fins i tot en condicions adverses com les patides en la primera jornada, s’han pogut desenvolupar totes les proves, fet que l’organització ha valorat molt positivament.