Avui s’ha disputat l’última de les proves previstes per a l’OPA Cup que s’ha celebrat a l’estació catalana de Baquèira. L’equip andorrà no ha superat la ronda que tenia contra els Estats Units.

Avui han entrat en acció els quatre components de l’equip andorrà. En dones, Clàudia Garcia i Nàdia Bernat han guanyat els seus duels contra les nord-americanes, però en homes no han pogut fer el mateix Pere Cornella i Pirmin Estruga. Al final, l’empat s’ha desfet amb la diferència de cronos entre els dos equips, que ha determinat finalment que el passi a la següent ronda era per a Estats Units.

Moreno, out al descens de Copa d’Europa de Crans Montana

Avui s’ha disputat el descens de la Copa d’Europa de Crans Montana, a Suïssa. Cande Moreno no ha pogut completar la baixada.

L’esquiadora andorrana ha fet una cursa en què estava marcant bons temps. En el primer intermig se situava entre les 20 primeres, però just després ha agafat un forat i s’ha sortir del traçat.

La prova ha estat guanyada per l’austríaca Nadine Fest, amb 1.14.79. Dissabte es disputarà una nova prova d’aquesta Copa d’Europa.

Cande Moreno, esquiadora: “He començat bastant bé, al primer intermig anava 17a i després he agafat un forat i m’he caigut, tot i que no del tot. M’he aixecat, però m’he sortit. Tinc una altra oportunitat demà passat, i espero poder aprofitar-la”.

Vargas, 47è al supergegant de la Copa d’Europa de Sella Nevea

Sella Nevea (Itàlia) acollia avui el segon supergegant de la Copa d’Europa de velocitat masculina. Matías Vargas ha acabat 37è.

L’andorrà ha marcat un crono de 1.17.40, a 4.26 del guanyador, que avui ha estat el francès Mathieu Faivre, amb un temps de 1.13.14.

Demà es disputa un nou supergegant i la combinada alpina.

Gutiérrez torna a casa en patir un fort cop a la cara

Mireia Gutiérrez no podrà disputar la Copa del Món de Kranjska Gora (Eslovènia), prevista per al 16 de febrer, en rebre un fort cop a la cara que l’ha obligat a tornar al Principat per examinar-se.

L’esq uiadora andorrana va caure ahir durant l’entrenament a Reiteralm i va rebre un fort impacte a la cara. La part més afectada va ser la boca, per la qual cosa haurà de passar una revisió abans de tornar a entrenar i competir.

Gutiérrez feia dies que havia tornat als entrenaments després dels problemes a la mà. Estava preparant la seva participació a la Copa del Món de Kranjska Gora, del pròxim 16 de febrer.