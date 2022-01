Andorra tanca el 30è Trofeu Borrufa amb 10 medalles i 25 podis

El Trofeu Borrufa ha tancat aquest dijous una edició molt especial en què ha celebrat el seu 30è aniversari. La competició ha estat marcada per l’excel·lent climatologia i estat de la neu en els quatre dies de cursa, que han permès que totes les proves es poguessin disputar tal com estaven previstes i en condicions òptimes, oferint així un molt bon ambient per als espectadors.

En la classificació final per països, l’equip d’esquiadors espanyol ha estat el gran triomfador amb un total de 237 punts. En concret, la delegació espanyola ha obtingut 31 podis, dels quals 24 medalles. En segona posició ha quedat l’equip del Regne Unit amb 170 punts, i la delegació d’Andorra ha resultat tercera amb 136 punts. El grup del Principat que ha participat en el Trofeu Borrufa d’enguany ha assolit un total de 25 podis i ha sumat un total de 10 medalles, amb 1 or, 6 plates i 3 bronzes. Entre les plates hi ha l’aconseguida ahir al National Team Event.

Or de Maià Font al supergegant U16

Pel que fa a les proves disputades avui de supergegant, en la categoria masculina U16 Maià Font ha aconseguit la primera medalla d’or per a Andorra. Ho ha fet amb un registre de 56.72, i l’han seguit de ben a prop els espanyols Roger Barceló amb 56.83 (+0.11) i Quim Magan amb 56.97 (+0.25). El britànic Dante Vidri ha estat quart (57.07) i ha tancat el podi l’andorrà Carlos Salinas amb 57.15. Toni Bea (7è) i Nico Daban (8è) també s’han col·locat entre els deu primers.

En la categoria femenina de supergegant U16, el triomf ha estat novament espanyol amb Valeria Alvarez en primera posició, amb un temps de 58.16, mentre que la seva compatriota, Maria Abad ha estat segona amb 58.27 (+0.11). L’andorrana Lia Escabrós ha obtingut la medalla de bronze amb un temps de 58.37 (+0.21), mentre que les seves companyes d’equip Emma Ledesma, Fiona Pou i Mar Gardella han quedat en 5a, 6a i 7a posició respectivament. Emili Turner, del Regne Unit, ha estat la 4a classificada.

Martin Auder repeteix plata per a Andorra en U14

La competició de supergegant masculí U14 ha vist la victòria del francès Rafael Bely amb un excel·lent temps de 56.63. Martin Auder s’ha penjat una altra medalla de plata per al Principat amb la segona posició i un temps de 57.26 (+0.63) i Hamish Blyth, del Regne Unit, ha estat tercer amb 57.39 (+0.76). Han tancat el podi l’andorrà Jordi Rogel, amb 58.25, i l’espanyol Javier Fernández (58.26). També per a Andorra, Jan Visa s’ha quedat a les portes de fer podi amb la sisena posició i Àlex Comellas ha estat 9è.

Finalment, en la categoria femenina del supergegant U14, les tres mateixes esquiadores han repetit les posicions de metall aconseguides ahir. La belga Anse Appels ha sumat el seu tercer or en la competició amb un registre de 58.37, seguida de les espanyoles Jimena Artero amb 58.87 (+0.50), que ahir va resultar tercera, i Maialen Ros amb 59.02 (+0.65) que ahir havia estat segona. Les andorranes Etna Pou (59.20) i Ainhoa Piccino (59.64) han completat el podi mentre que Candela Mortes ha obtingut la sisena posició.