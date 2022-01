Andorra tanca el 2021 amb un total de 10.726 comerços

El Registre de Comerç i Indústria ha tancat el 2021 amb un total de 10.726 establiments, el que suposa un increment del 7,9%, 783, respecte als registrats l’exercici anterior. Així es desprèn de la nota publicada aquest dilluns pel departament d’Estadística, en la qual s’indica que l’augment generalitzat dels comerços al país es deu al fet que tan sols hi ha hagut 542 baixes per les 1.325 noves inscripcions, el que representa una variació positiva del 52,3% en comparació el 2020.

Des d’Estadística destaquen el registre de noves activitats en els sectors relacionats amb el comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (3.037), les activitats professionals, científiques i tècniques (1.994) i l’hostaleria (1.031). En l’àmbit parroquial s’observa que el centre neuràlgic continua sent Andorra la Vella, on a finals de l’any 2021 hi havia el 34,5% dels establiments del Principat, amb un total de 3.698.

Malgrat que el 65,4% dels comerços se situïn a la capital, Escaldes i Encamp, les parròquies d’Ordino i Canillo són les que mostren un increment més elevat, amb un 13,4% i un 14,3%, respectivament. A banda, des del departament destaquen l’augment generalitzat de les activitats comercials arreu del territori.