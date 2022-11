Andorra supera els 9 milions de pernoctacions i assoleix unes xifres rècord

Quan encara falten gairebé dos mesos per a finalitzar l’any, el volum de les pernoctacions al país han augmentat un 165% en relació amb l’any 2021, i en comparació amb el 2019, l’any abans de l’inici de la pandèmia, ja es superen en el 12%. En concret, s’han comptabilitzat fins al 30 de novembre, un total de 9.079.000 pernoctacions, una xifra que cal destacar, ja que fins avui el Principat mai ha assolit aquests valors tan alts.

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, juntament amb el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, han explicat aquest dijous les dades turístiques obtingudes fins al mes de setembre d’enguany, el balanç de la campanya d’estiu i de l’Andorra Taste.

Més al detall, en quant a xifres globals, entre l’1 de desembre del 2021 i el 30 de setembre del 2022, Andorra ha rebut 3.034.749 turistes, el que suposa un increment d’un 133% respecte a la xifra de turistes de l’any anterior.

Així doncs, el país es troba actualment en un moment de recuperació del turisme molt positiu, després de la pandèmia causada per la covid-19, amb unes dades turístiques molt destacables.

Per a aquest any 2022, si es segueix amb les tendències de creixement dels anys anteriors a la pandèmia, s’estima superar la xifra global anual de les pernoctacions al país fins a aconseguir un total de 9.805.011 nits, un 133,5% més que durant el 2021 i que arribaria a batre rècords històrics.

Tanmateix, s’espera un increment en el nombre de turistes anuals d’un 103,2% en relació amb el 2021, arribant als 3.409.318 milions.

Balanç de la campanya d’estiu

Un total de 3.521.080 de visitants han acudit al país des de l’1 de juny al 30 de setembre, un 34% més respecte a l’estiu passat. Aquest augment es veu també reflectit en el nombre de pernoctacions, assolint un total de 3.662.320 nits, el que suposa un 38% més que l’any 2021.

Per tant, i continuant en la línia anual, es constata aquesta recuperació del turisme, que cada cop pernocta més nits al país.

La nova campanya de comunicació “Atypical Andorra” d’estiu, es va articular a mercats propers com Espanya i França, a través de set grups de televisió nacional, ràdios, premsa escrita i digital. Amb la voluntat de donar a conèixer tota l’oferta turística d’estiu del país, tot posant en relleu l’oferta de natura on s’inclouen les rutes Macarulla, els esdeveniments esportius i els esdeveniments culturals com el retorn del Cirque du Soleil amb l’espectacle MŪV, a més de la resta de l’oferta de cultura, i l’Andorra Taste.

També es va activar una campanya de comunicació a set mercats llunyans com: Regne unit, Irlanda, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, Italià i Suècia.

Es tracta d’una de les campanyes més potents en l’àmbit online que s’ha dut a terme fins ara, on s’ha obtingut més de 257 milions d’impressions, i més de 14,5 milions de visualitzacions de tots els vídeos de campanya. Igualment, durant tota la promoció s’han enviat un total de sis newsletters a la base de dades dels AndorraWorldFans, que han generat 3,3 milions d’impactes.

A més, la creativitat d’aquesta campanya, ha estat reconeguda amb el primer premi dels Kantar Creative Efectiveness Awards 2022, com el millor espot publicitari del 2022.

Èxit de l’Andorra Taste

El passat mes de setembre, Andorra va celebrar el primer Congrés de Cuines d’Alta Muntanya. Aquest esdeveniment, va néixer amb l’objectiu de posicionar Andorra en el món gastronòmic a escala internacional, així com per a posar en valor el concepte diferenciador “cuina d’alta muntanya”.

El congrés va reunir 40 ponents restauradors i productors, dels quals 15 eren andorrans i 25 internacionals, que provenien de diferents països on es treballa la cuina d’alçada com: Espanya, Suècia o Colòmbia, entre molts d’altres.

Les jornades professionals que van durar tres dies, van aplegar un total de 976 persones, en concret, 692 usuaris es van inscriure a la plataforma per a seguir l’esdeveniment en streaming, i la resta, 284 congressistes van assistir presencialment.

D’una altra banda, les jornades populars van ser tot un èxit. Prova d’això, és que els 16 participants andorrans, entre ells 13 restauradors, dos pastissers i un espai gastronòmic, van distribuir un total de 13.767 tapes i 8.055 begudes.

Finalment, l’Andorra Taste ha obtingut una molt bona valoració del públic popular amb una puntuació de 8,7. A més, un 92% dels assistents enquestats van confirmar que tornarien l’any vinent.