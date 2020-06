Andorra Sostenible proposa cinc activitats per dinamitzar el juliol

Amb la voluntat i l’objectiu de continuar sensibilitzant a la ciutadania sobre la importància d’actuar des d’una perspectiva respectuosa amb el medi ambient, Andorra Sostenible proposa una sèrie d’activitats que es duran a terme durant el mes de juliol. Enguany, a causa de la situació generada per la COVID-19 i amb la voluntat de prevenir qualsevol mena de contagi, l’organització ha proposat dues tipologies diferents d’activitats: una presencial (amb una capacitat màxima de 15 persones que es duran a terme a l’exterior) i una altra telemàtica.

D’aquesta manera, de l’1 al 8 de juliol es projectarà telemàticament el documental ‘The Story of Plastic’. La projecció, d’una durada d’una hora i mitja, analitza de prop la crisi de la contaminació plàstica provocada pels humans i les seves conseqüències per a la salut del planeta i les persones. El sistema de visualització es farà per Indee.tv i caldrà inscriure’s per rebre els enllaços tant per veure el documental com per participar en la conferència final. En paral·lel a la projecció, el 8 de juliol a les 18:30 hores s’organitzarà una videoconferència, mitjançant la plataforma Zoom, de debat i reflexió entorn a la temàtica de la projecció: la generació i la gestió de residus plàstics a Andorra.

La primera activitat a l’aire lliure serà el 18 de juliol i consistirà en un ‘Taller de fotografia de paisatges’. Impartit per Esteve Argelich, tindrà una durada de dues hores i mitja i es portarà a terme al riu de Rialb (Sorteny). L’activitat constarà de dues sessions: matí (10:00h) i tarda (17:00h) i tindrà una part teòrica i una de pràctica.

El 22 de juliol es portarà a terme un Webinar sota el títol d’‘Introducció al Zero Waste (Residu Zero)’. S’iniciarà a les 18:30 hores mitjançant la plataforma Zoom i tindrà una durada d’una hora. Durant aquesta formació accelerada, impartida per Andorra Sostenible, els assistents podran aprendre a canviar els seus hàbits de consum i conèixer els avantatges d’aquest estil de vida.

La darrera activitat del juliol serà el dia 29, a les 18 hores, i consistirà en una sortida guiada al Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa. Una activitat organitzada conjuntament entre Andorra Sostenible i el Centre d’Interpretació del Comapedrosa que tindrà com a objectiu veure la biodiversitat que d’un indret únic del país.

Cal recordar que a les activitats presencials es respectaran les diferents mesures de seguretat. Els participants hauran de portar mascareta i respectar les distàncies de seguretat amb els altres participants.

Per inscriure’s a la Projecció + Xerrada cal entrar al següent link: https://forms.gle/JcA3g7AHLp4jFw2K8

Per inscriure’s al Webinar Zero Waste cal entrar el següent link: https://forms.gle/TZn85L4raLNTtNi96

Per inscriure’s tant al curs de fotografía com a la sortida de Biodiversitat cal enviar un correu electrònic a: andorrasostenible@andorra.ado trucant al telèfon +376 60 30 00

El Fòrum Escola Verda celebra el seu 10è aniversari

El passat 5 de juny s’havia de celebrar l’acte de celebració del 10è aniversari del Fòrum Escola Verda. La situació provocada per l’emergència sanitària va fer impossible la trobada escolar, en la qual s’havien d’aplegar les 21 escoles verdes que hi ha actualment a Andorra a més de les 9 escoles en procés d’adherir-se al programa.

Malgrat el confinament, Andorra Sostenible ha buscat la manera que tots els alumnes puguin participar d’aquesta festa de la sostenibilitat. En aquest sentit, a través de mitjans virtuals s’ha muntat un vídeo a partir de les gravacions dels escolars cantant una cançó composada pel cantautor andorrà Quim Salvat. La lletra d’aquesta cançó vol transmetre i compartir els valors que fomenta l’Escola Verda i se n’ha fet difusió a les escoles.