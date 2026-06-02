Andorra Sostenible impulsa una nova edició de la Setmana del Medi Ambient amb activitats per a tots els públics

Andorra Sostenible organitza, del 4 a l’11 de juny, una nova edició de la Setmana del Medi Ambient, una iniciativa que té per objectiu sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la conservació del medi natural, la biodiversitat i els hàbits sostenibles a través d’activitats divulgatives, educatives i participatives adreçades a tots els públics. La programació arrencarà els dies 4 i 5 de juny amb la celebració del 16è Fòrum d’Escoles Verdes, una de les principals cites anuals de l’educació ambiental al país. La primera jornada, adreçada a l’alumnat d’infantil i primària, tindrà lloc al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Els centres participants hi presentaran els projectes desenvolupats durant el curs, amb parades interactives que permetran als alumnes compartir experiències i descobrir iniciatives relacionades amb la sostenibilitat, el reciclatge o la biodiversitat.
La segona jornada, prevista el 5 de juny a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança de Santa Coloma, reunirà l’alumnat de segona ensenyança, batxillerat i formació professional en un format expositiu que permetrà presentar i intercanviar els projectes desenvolupats als diferents centres. Les dues jornades culminaran amb el lliurament del guardó Escola Verda 2025-2026, que reconeix el compromís de les escoles participants amb la sostenibilitat i la protecció del medi ambient. Entre les activitats destacades d’aquesta edició sobresurt la projecció del documental Andorra al Natural, prevista per al dijous 11 de juny (18.00 h) a la sala Bagaleu de l’espai Hive Five. La sessió es completarà amb una xerrada-col·loqui oberta al públic amb representants del Cos de Banders i de la Unitat de Fauna del Ministeri de Medi Ambient del Govern d’Andorra, que permetrà aprofundir en els reptes actuals de la conservació de la biodiversitat i la gestió de la fauna al país.
La Setmana del Medi Ambient inclou també diverses activitats de descoberta i sensibilització ambiental, com ara sortides guiades al circuit interpretatiu del Comapedrosa i al rec del Solà, així com tallers intergeneracionals dedicats a l’evolució del paisatge d’Andorra, la gestió dels residus i el reciclatge.
Totes les activitats són gratuïtes, però les places són limitades. Les inscripcions es poden formalitzar a través del correu electrònic andorrasostenible@sostenibilitat.ad o del telèfon +376 603 000.