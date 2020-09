Andorra situa els reptes mediambientals al centre del debat de la Cimera Iberoamericana

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó –juntament amb la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, i la directora general adjunta de l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura, Maria Helena Semedo– presideixen aquest dimecres la X Conferència Iberoamericana de ministres de Medi Ambient. La reunió, que Andorra ha organitzat de forma telemàtica, s’emmarca en els actes de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i Govern i se celebra per primera vegada en onze anys, a iniciativa del Principat.

En declaracions davant de la premsa, Calvó ha posat en relleu la satisfacció del Govern “per poder presidir la conferència ministerial sobretot perquè feia onze anys que no s’organitzava i, per tant, feia onze anys que l’estratègia ambiental no estava a la taula de la Cimera Iberoamericana”. “Per nosaltres és molt importat”, ha apuntat la ministra, que ha recordat que “Andorra s’ha compromès sempre i ha sigut capdavantera a escala internacional en l’àmbit mediambiental”.

Silvia Calvó també s’ha referit a la rellevància que “una regió tan gran com la iberoamericana, amb una gran diversitat i extensió, parli en una única veu de cara als organismes internacionals”. De fet, la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ha destacat els eixos temàtics que han nodrit la conferència d’aquest dimecres: “dos reptes majors i urgents com són la pèrdua de biodiversitat i la lluita contra el canvi climàtic”.

Per la seva part, Rebeca Grynspan ha remarcat que “Andorra ha marcat una fita amb la Conferència de Ministres de Medi Ambient”, ja que “el que ha passat avui aquí demostra la nostra fortalesa i capacitat per assumir nous reptes”. “Avui s’ha marcat una fita molt important en l’espai iberoamericà que ens torna a posar en l’avantguarda”, ha afegit.

Grynspan ha assenyalat que en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de l’ONU “un dels pilars fonamentals és el medi ambient i Andorra li ha donat un marc al nostre treball per a la sostenibilitat”. La secretària general iberoamericana també ha celebrat la presència de manera telemàtica dels representants de la Xarxa Iberoamericana d’Oficines de Canvi Climàtic (RIOCC), Conferència de Directors Iberoamericans de l’Aigua (CODIA), i Conferència de Directors dels Serveis Meteorològics i Hidrològics Iberoamericans (CIMHET) en la trobada d’avui. I és que, tal com ha afirmat Rebeca Grynspan, fins ara els tres organismes “han treballat inconnexes i unir-los en una agenda iberoamericana enforteix la cooperació i coordinació”.

Grysnpan i Espot refermen la importància d’impulsar polítiques mediambientals comunes dins de la Comunitat Iberoamericana

El cap de Govern, Xavier Espot, i la secretària general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, han celebrat avui una trobada bilateral i han coincidit en la importància de refermar les aliances estratègiques entre els organismes i xarxes iberoamericans responsables d’aplicar polítiques mediambientals i de sostenibilitat. Rebeca Grysnpan es troba a Andorra amb motiu de la celebració de la X Conferència Iberoamericana de ministres de Medi Ambient. Grynspan ha valorat molt positivament que Andorra hagi reprès aquesta reunió ministerial després d’11 anys sense haver-se celebrat.

Durant la reunió, en la qual el cap de Govern ha estat acompanyat per la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, els mandataris han comentat l’actualitat econòmica i social dels països iberoamericans i l’impacte que l’emergència provocada pel coronavirus SARS-CoV-2 està tenint en la regió. En aquest àmbit han destacat la importància de la cooperació entre els països que ofereix la Cimera Iberoamericana. Les diferents trobades i fòrums han de permetre compartir i intercanviar experiències en diferents àmbits, incidint especialment en la gestió derivada de la crisis sanitària.

Espot i Grynspan també han repassat l’agenda iberoamericana del pròxim mes d’octubre en que es preveu la celebració de les reunions ministerials d’Educació, Administracions Públiques i Ciència, Tecnologia i Innovació, així com, la trobada d’entitats cíviques sectorials que se celebrarà a finals de setembre. Les trobades es duran a terme de manera virtual.