Andorra s’interessa per les millores adoptades per la Diputació de Lleida en el mostreig d’aigua

Responsables tècnics del Ministeri de Salut han visitat, recentment, les dependències de la Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida per interessar-se pel funcionament del sistema de control d’aigües, i més concretament, per la versió actualitzada de l’app per facilitar el mostreig de mostres d’aigua destinada al consum incorporada el passat mes d’octubre.

Aquest interès arriba després que la Unitat d’Aigües de la Diputació de Lleida lliurés al personal dels consells comarcals de l’Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà —que dona suport a aquest servei de la Diputació— tres noves tauletes que incorporen una versió actualitzada de l’app per donar cobertura a les necessitats i demandes d’aquestes comarques que generen un nombre de mostres més gran a l’any.

Els tècnics andorrans —que van ser rebuts pel diputat de Salut Pública, Albert Bajona i responsables de la Unitat d’Aigües— es van interessar pel software de les tauletes; el funcionament del programa i també de la pròpia organització, i van coincidir en la importància de millorar en fiabilitat i seguretat en la recollida de les dades necessàries en realitzar el mostreig in situ de mostres d’aigua de les xarxes del territori.