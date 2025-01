Andorra signa un acord amb Microsoft per a acompanyar el país en la seva transformació digital

La col·laboració s’ha segellat aquest dilluns a l’edifici administratiu del Govern (SFGA)

El Govern i Microsoft han signat aquest dilluns un acord de col·laboració amb l’objectiu d’accelerar la transformació digital del Principat mitjançant la modernització de les administracions públiques i l’impuls de l’adopció de tecnologies de darrera generació a empreses, startups i ciutadans. L’aliança busca impulsar l’economia del Principat tot donant suport a la digitalització i l’emprenedoria, atraient talent especialitzat i empreses innovadores de base tecnològica.

La col·laboració vol promoure la creació d’un ecosistema dinàmic i col·laboratiu entre els sectors públic, privat i acadèmic, fomentant iniciatives que impulsin la competitivitat del teixit empresarial d’Andorra, la creació d’startups i el desenvolupament de projectes en àrees clau impulsats per tecnologies com la intel·ligència artificial i el núvol. L’acord ha estat rubricat per David Vicente, director d’Andorra Digital, en representació del Govern d’Andorra, i per David Hernández, director d’Empreses de Microsoft Ibérica. A la presentació hi ha pres part el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, qui ha posat en valor l’entesa perquè permet “fer un pas més en el treball de digitalització del país”.





Andorra, pol de digitalització i creixement econòmic

La col·laboració s’emmarca en l’estratègia de transformació digital aprovada pel Govern i aplicada per Andorra Digital, que busca potenciar no només la modernització de l’administració pública, sinó també el creixement econòmic i la qualitat de vida de la ciutadania. Ambdues parts s’han compromès a treballar conjuntament, seguint un model de governança amb un comitè executiu que es reunirà periòdicament per a avaluar els avenços i garantir la correcta implementació de les iniciatives contemplades.

En paraules de David Vicente: “Aquesta col·laboració reforça la nostra aposta per la transformació digital, de la mà d’un partner líder com és Microsoft. Treballem per a millorar la qualitat dels serveis que oferim als nostres ciutadans i enfortir la competitivitat de les nostres empreses, tot plegat en un entorn de màxima seguretat i eficiència”.

“Estem encantats de col·laborar amb Andorra en la seva estratègia de digitalització per a millorar la seva competitivitat i els serveis que ofereix a la seva ciutadania. Des de Microsoft aportarem la nostra experiència, tecnologies capdavanteres com la Intel·ligència Artificial i el núvol de manera responsable i segura, així com els nostres programes de formació, amb l’objectiu d’impulsar la transformació i el creixement del país i millorar la qualitat de vida dels seus habitants”, ha comentat David Hernández, director d’Empreses de Microsoft Ibérica.

Amb aquesta signatura, Andorra i Microsoft posen les bases d’un projecte de llarg recorregut que permetrà, en els propers cinc anys, incorporar les darreres tendències tecnològiques per a continuar convertint Andorra en un pol de digitalització i creixement econòmic.





Línies d’actuació de l’acord

Entrant al detall de l’acord aquest preveu treballar en diversos aspectes:

• Millorar i personalitzar els serveis públics a ciutadans i empreses mitjançant l’ús de solucions tecnològiques disruptives i segures, que proporcionin noves experiències digitals a la ciutadania, facilitant l’accés equitatiu i inclusiu als programes i prestacions del Govern d’Andorra.

• Empoderar els empleats públics, promovent la productivitat organitzativa, millorant la col·laboració interinstitucional i accelerant la presa de decisions basada en dades, aprofitant eines d’intel·ligència artificial i solucions de tecnologia digital.

• Transformar les operacions governamentals mitjançant la migració i modernització dels sistemes tradicionals a serveis de núvol híbrid o públic, reforçant la ciberresiliència i adoptant pràctiques tecnològiques sostenibles.

• Microsoft, juntament amb el seu ecosistema de partners, contribuirà a digitalitzar el teixit empresarial oferint solucions adaptades a les seves necessitats i sectors d’activitat, per a impulsar el seu creixement i competitivitat.

• Incrementar les competències digitals a través de l’organització de tallers, cursos i esdeveniments divulgatius, aprofitant els recursos de formació de Microsoft i els seus partners, així com la plataforma d’aprenentatge en línia Microsoft Learn.

• Oferir eines complementàries a les ja utilitzades per a millorar la ciberseguretat del Principat, mitjançant la implantació de les darreres solucions de Microsoft.

A més, es promourà un ús responsable de la intel·ligència artificial basat en els principis de seguretat, privacitat, fiabilitat, transparència, equitat, inclusió i responsabilitat, amb l’objectiu que la IA s’utilitzi per al bé comú, tal com ja recull el Codi ètic aprovat per Govern.





Sobre Andorra Digital

Andorra Digital és una iniciativa impulsada pel Govern d’Andorra per a liderar la transformació digital del país, potenciant la modernització de l’administració pública i el desenvolupament tecnològic de les empreses i la ciutadania. Promou la implementació de tecnologies avançades amb un fort enfocament en la sostenibilitat, la ciberseguretat i la competitivitat econòmica. L’objectiu és crear un ecosistema dinàmic i col·laboratiu entre els sectors públic, privat i acadèmic tot treballant també per la millora de la qualitat de vida dels ciutadans mitjançant serveis digitals eficients i accessibles.





Sobre Microsoft

Microsoft (Nasdaq «MSFT» @microsoft) crea plataformes i eines impulsades per IA per a oferir solucions innovadores que satisfacin les necessitats en constant evolució dels seus clients. L’empresa tecnològica es compromet a fer que la IA estigui àmpliament disponible i a fer-ho de manera responsable, amb la missió d’ajudar cada persona i cada organització del planeta a fer més en el seu dia a dia.