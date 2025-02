Andorra signa el conveni sobre cooperació internacional per a la investigació i l’enjudiciament dels crims de guerra

L’ambaixador, Vicenç Mateu, signant el conveni (SFGA)

Andorra ha signat el Conveni Ljubljana – La Haia sobre cooperació internacional per a la investigació i l’enjudiciament del crim de genocidi, els crims contra la humanitat, els crims de guerra i altres crims internacionals. Ho ha fet aquest divendres l’ambaixador del Principat d’Andorra al Regne de Bèlgica, Vicenç Mateu, davant del Servei Públic Federal d’Afers Exteriors, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament del Regne de Bèlgica, a Brussel·les, després que el Govern n’aprovés aquest passat dimecres la proposta de signatura, a demanda de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.

Aquesta decisió suposa un pas significatiu cap a la creació d’un marc jurídic internacional més sòlid per a afrontar els crims més atroços i garantir la justícia global. Amb la signatura del conveni es reafirma el compromís polític d’Andorra per la lluita contra la impunitat dels crims internacionals.

El conveni Ljubljana es va aprovar el maig de 2023 i la iniciativa va comptar amb participació d’Andorra a través de juristes dels Serveis Centrals, així com de l’Ambaixada del Principat al Regne dels Països Baixos. El conveni és un tractat històric dissenyat per a ajudar a portar justícia a les víctimes dels crims internacionals més atroços, i per a reduir de manera significativa la impunitat dels autors d’aquests crims. A més, omple un buit en el dret internacional en aclarir i reforçar els deures i obligacions dels Estats per a ajudar-se mútuament en casos de crims internacionals. En aquest sentit, proporciona diferents elements per a combatre la impunitat i reforça el paper dels sistemes judicials nacionals en la persecució d’aquests crims. El text funciona com un acord multilateral independent, fora del marc de les Nacions Unides, i està obert a tots els Estats.

Així, el conveni estableix mecanismes per a millorar la col·laboració entre els Estats en la investigació i el processament de crims internacionals, incloent-hi l’extradició, l’intercanvi d’informació, l’assistència mútua en les investigacions i el trasllat de persones condemnades. També estipula procediments per a l’intercanvi de proves, testimonis i altres elements necessaris per a dur a terme investigacions i judicis eficaços i inclou disposicions per a garantir la seguretat i protecció de testimonis, víctimes i altres persones implicades en els processos judicials.

D’aquesta manera, també es determinen definicions comunes per als crims internacionals com el genocidi, els crims contra humanitat, els crims de guerra, i altres crims internacionals, assegurant així que els diferents sistemes legals nacionals tinguin una base comuna per a identificar i processar aquests crims. Actualment, el conveni ha estat signat per 38 països, entre els quals França, Països Baixos, Eslovènia, Irlanda, Malta, Argentina i Bèlgica. Andorra s’ha convertit en el 39è país en signar-lo.