Andorra signa el CDI amb Corea del Sud

Al centre, Ramon Lladós i Sahnghoon Bahk (SFGA)

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha signat aquest divendres el Conveni de no doble imposició (CDI) amb l’Ambaixador extraordinari i plenipotenciari de la República de Corea del Sud a Andorra, Sahnghoon Bahk. Aquest conveni facilitarà la inversió i l’intercanvi econòmic entre els dos països sense que hi hagi un doble gravamen fiscal. El següent pas serà que el Consell General, en sessió parlamentària, aprovi aquest Conveni.

Actualment, Andorra té un total d’onze convenis en vigor per a l’eliminació de la doble imposició i la prevenció de l’evasió i elusió fiscal amb França, Luxemburg, Espanya, Emirats Àrabs Units, Portugal, Liechtenstein, Malta, Xipre, San Marino, Hongria i Mònaco. A més, hi ha quatre convenis signats, amb Croàcia, República Txeca, Islàndia, i, el d’avui, amb Corea del Sud. També hi ha dos convenis rubricats, amb Bèlgica i Lituània.

La signatura d’aquest CDI s’ha efectuat durant la visita de l’Ambaixador de Corea del Sud a Andorra i també ha comptat amb la presència de la secretària d’Estat Afers Financers Internacionals, Noelia Souque. Durant la seva visita, l’Ambaixador ha aprofitat per a reunir-se amb els representants del Ministeri d’Afers Exteriors.