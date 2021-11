Andorra serà terra d’espies del 16 al 19 de novembre

L’exmembre dels serveis secrets espanyols Jaime Rocha serà un dels espies convidats al Congrés Literari de Novel·la d’Espionatge que es farà del 16 al 19 de novembre al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Aquest dijous s’ha presentat l’esdeveniment que pretén ser un referent a Europa i que ja prepara el que seria el primer premi de novel·la literària en aquest gènere. L’organitzadora, Elisabet Pérez, vol “que sigui un congrés del qual es parli”. “N’hi ha molts de novel·la negra, però no d’espionatge”. En aquest sentit, ha afegit, “Andorra seria pionera“.

De moment al programa d’enguany hi haurà un cinefòrum sobre el codi enigma, diverses taules rodones i xerrades amb autors i historiadors del país com Claude Benet o Greg Coonen.

També hi participen espanyols com el mateix Jaime Rocha, que ha escrit les seves memòries de l’etapa com a agent del CNI a l’ambaixada espanyola a Txecoslovàquia i sobre el bombardeig nord-americà a la Líbia de Gadafi. Entre els convidats hi ha membres del Club Le Carré.

Per assistir-hi cal fer reserva a congresonovelaespionaje.com.