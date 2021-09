Andorra serà present amb un pavelló propi a l’Expo Dubai 2020, que s’inaugura l’1 d’octubre

l ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, han presentat aquesta tarda la participació d’Andorra a l’Expo Dubai 2020. Aquesta exposició internacional obrirà portes de l’1 d’octubre al 30 de març, després que hagués de ser aplaçada per l’arribada de la pandèmia de SARS-CoV-2.

Tal com ha apuntat el ministre Gallardo, Andorra serà un del 191 països que participaran en l’Expo i a diferència d’edicions anteriors, cada país comptarà amb un país propi. Per al ministre, participar en un esdeveniment internacional d’aquest tipus servirà per “promocionar el país i les empreses andorranes, posicionar-nos com un living lab d’innovació oberta i presentar les estratègies de sostenibilitat de l’economia andorrana”.

En aquest sentit el secretari d’Estat, que a la vegada exerceix de comissari general del pavelló, ha destacat que l’exposició es divideix en tres districtes: el d’oportunitat, el de mobilitat i el de sostenibilitat, on hi ha l’espai andorrà. “Un aparador que ha de servir per obrir la gana als visitants per conèixer el nostre país”, ha apuntat. En el mateix sentit, el director del pavelló d’Andorra, Jordi Canut, ha explicat des de Dubai que aquesta setmana s’estan ultimant els preparatius per tenir els diferents espais preparats per a la inauguració d’aquí dues setmanes: “hem treballat perquè sigui un espai sensorial i immersiu” que inclourà diverses zones amb una maqueta, ulleres de realitat augmentada o una gran pantalla en forma de mitjalluna.

Entre els esdeveniments més destacats al voltant d’aquests 6 mesos hi ha la Celebració del Dia Nacional, que en el cas d’Andorra serà el 28 de gener. Hi haurà la visita d’autoritats, una agenda de reunions bilaterals, una presentació de país i representacions culturals. A més, ha avançat Gallardo, “s’organitza una missió empresarial amb empreses del país del 25 al 29 de gener amb l’objectiu d’explorar oportunitats en el mercat d’orient mitjà i afavorir el procés internacionalització”. Per participar-hi, les empreses s’hi han d’inscriure fins el 7 d’octubre –trobaran tota la informació sobre aquest projecte a www.andorrabusiness.com –.

Pel que fa al cost del projecte, la participació andorrana se sustenta gràcies a l’aportació per part de l’Expo Dubai d’1,5 milions d’euros i que té un cost per a Andorra de 150.000 euros.

És el quart cop que Andorra participa en exposicions internacionals o universals, després de Lisboa, el 1998, Hannover, el 2000 i Saragossa, el 2008.