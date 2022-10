Andorra serà la seu del Campionat d’Europa de l’Spartan Race del 2023 a Encamp

Andorra acollirà el Campionat d’Europa de l’Spartan Race el 2023. Així mateix ho ha anunciat l’organització d´aquesta competició avui dissabte, 8 d’octubre, a Londres, la ciutat que enguany acull el Campionat d’Europa i és on també s’aprofita per a anunciar la seu de l’any següent.

D’aquesta manera, la parròquia d’Encamp tornarà a ser l’amfitriona d’aquest esdeveniment el 10 i 11 de juny del 2023 i es consolida com una de les cites més espectaculars i dures del món dins del calendari de proves que s’inclouen a l’Spartan Race. A més, l’any que ve, hi haurà l’al·licient de veure al Principat qui es coronarà com a campió d’Europa.

L’esdeveniment es preveu que reuneixi a participants de més de 40 nacionalitats d’arreu d’Europa. De fet, Andorra i en concret, Grau Roig, ja va ser seu del Campionat d’Europa el 2017 i en aquella edició va reunir a 4.500 participants arribant a les 10.000 persones si es compten també els acompanyants.

Cursa d’obstacles apta només per als més ben preparats

L’Spartan Race és una de les curses d’obstacles amb més renom internacional. En l’edició del 2023, per a poder-hi competir hauran de participar en la modalitat Beast que consisteix en un itinerari de 21 quilòmetres on s’han de superar més de 40 obstacles.

Els participants que ho desitgin també podran realitzar altres modalitats com la de 10 quilòmetres amb 25 obstacles o la de 5 quilòmetres amb 15 obstacles.

Andorra es consolida d’aquesta manera com una cita a tenir en compte en el calendari de la comunitat espartana i l’any que ve, amb el Campionat d’Europa, l’impacte serà encara més internacional.